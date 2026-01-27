Defrișări ilegale în pădurea din Băile Felix: dosar penal pentru firma care a tăiat arbori fără marcaj

Noi nereguli au fost descoperite în pădurea din Băile Felix, unde Direcția Silvică Bihor a comandat tăierea a peste 700 de arbori. Inspectorii Gărzii Forestiere Oradea au identificat, în urma controalelor desfășurate în ultimele zile, 14 arbori tăiați ilegal, fără marcajul Ocolului Silvic, printre care și un stejar de mari dimensiuni.

Exploatarea a fost făcută de o firmă de apartament, cu doar doi angajați, administrată de o femeie care lucrează la o fabrică de pantofi, cel de-al doilea angajat fiind soțul acesteia. Firma, Felidan Foresta SRL, ar urma să fie vizată de o plângere penală pentru tăiere fără drept de arbori.

„Suntem în procent de 80% cu controlul finalizat. Urmează să mai culege mâine niște date din teren. Ca urmare, o să întocmim un raport pe care o să-l înaintăm către Departamentul Juridic. Prin acel raport va fi consemnat și faptul că vom formula o plângere penală pentru tăierea acestor arbori fără drept”, a declarat marți Bogdan Bungău, reprezentant al Gărzii Forestiere Oradea, pentru Digi24.

Conform inspectorilor Gărzii Forestiere, firma va putea doar să scoată din pădure lemnul deja doborât, însă nu va mai avea voie să facă noi tăieri. Controlul a fost declanșat după ce Digi24 a prezentat un reportaj privind defrișările masive din zonă.

Verificările au început luni, 26 ianuarie, când două echipe ale Gărzii Forestiere au mers în teren pentru a analiza fiecare cioată și fiecare arbore marcat. Încă din primele ore, au fost identificate mai multe cioate nemarcate. „Am găsit trei cioate fără marcaj, iar la finalul controlului numărul acestora a ajuns la 14 arbori tăiați ilegal”, a precizat șeful Gărzii Forestiere Oradea, Horia Dărăștean, conform presei locale din Bihor.

Scandalul a ajuns și la nivelul Ministerului Mediului. Ministra Diana Buzoianu a cerut un control amănunțit și a avertizat că, dacă verificările nu vor fi făcute profesionist, va trimite în zonă Corpul de Control al Gărzii Forestiere București.

„O cioată tăiată fără marcare este o faptă penală destul de gravă. Din câte am înțeles, de la ultimul control au fost identificați arbori care erau mai degrabă în stare precară de sănătate”, a declarat ministra la Digi24.