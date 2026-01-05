Ministerul Mediului caută un nou director general pentru „Apele Române”: „Ne propunem să identificăm un profesionist”

Începe procesul de selecție pentru ocuparea funcției de director general al Administrației Naționale „Apele Române”, post rămas vacant după demisia lui Florin Ghiță, survenită în contextul scandalului privind furnizarea apei potabile în județele Prahova și Dâmbovița.

Potrivit Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 12 ianuarie 2026, iar interviurile vor avea loc în perioada 14–16 ianuarie, urmând să fie înregistrate și făcute publice, în premieră, pentru a asigura un proces de selecție transparent.

„Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă declanşarea, în premieră, a unui proces de selecţie transparent pentru ocuparea funcţiei de director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”, marcând o schimbare fundamentală de abordare în modul de numire a conducerii uneia dintre cele mai importante instituţii din domeniul gospodăririi apelor din România”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Reprezentanții instituției subliniază că, pentru prima dată, numirea viitorului director general ANAR se va face printr-un demers deschis, public și bazat pe criterii de competență și integritate, după o perioadă în care conducerea instituției a fost stabilită preponderent prin numiri politice.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că Administrația Națională „Apele Române” a fost afectată de-a lungul anilor de scandaluri publice care au erodat încrederea cetățenilor și au slăbit capacitatea instituției de a-și îndeplini misiunea.

„Este momentul unei schimbări reale. România are nevoie de o reformă profundă a sistemului de gospodărire a apelor, după decenii de investiţii insuficiente şi de decizii luate fără o viziune coerentă. Prin acest proces deschis şi riguros, ne propunem să identificăm un profesionist care să aibă competenţa, integritatea şi autoritatea necesare pentru a conduce ANAR într-o etapă critică pentru siguranţa hidrologică a ţării”, a afirmat ministrul.

Selecție cu experți internaționali

Candidații vor fi evaluați de o comisie formată din experți cu recunoaștere internațională în domeniul gestionării apelor, cu experiență în politici publice, infrastructură hidrotehnică, managementul riscului la inundații și adaptare la schimbările climatice.

Pentru înscriere, candidații trebuie să depună un dosar care să conțină:

- copie digitală a actului de identitate;

- documente care atestă experienţa profesională în domeniul apelor, inclusiv experienţa academică, dacă este cazul;

- certificat de cazier judiciar din care să rezulte lipsa unor condamnări pentru fapte de corupţie sau trafic de influenţă;

- o scrisoare de intenţie de max. 500 de cuvinte (3000 caractere) care să prezinte succint viziunea managerială şi principalele 3 - 5 măsuri de reformă instituţională pe termen scurt, mediu şi lung.

Dosarele pot fi transmise până la 12 ianuarie 2026, la adresa de e-mail cabinet.ministru@mmediu.ro. În situația în care anumite documente nu pot fi obținute până la termen, candidații pot transmite dovada solicitării acestora.

Interviurile vor avea loc în perioada 14–16 ianuarie 2026.

Florin Ghiță și-a dat demisia la începutul lunii decembrie 2025, în urma crizei apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița.