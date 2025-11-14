search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
Mai mulți copaci au fost tăiați ilegal în Sectorul 3. Oamenii spun că au fost amenințați

Publicat:

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București (DGPLCMB) anchetează o posibilă defrișare neautorizată a unor arbori de pe Bulevardul Nicolae Grigorescu nr. 18A, Sector 3, după ce locatarii au sesizat tăieri în fața blocului.

Arbori defrișați în Sectorul 3 FOTO: G4Media
Arbori defrișați în Sectorul 3 FOTO: G4Media
Arbori defrișați în Sectorul 3 FOTO: G4Media

În urma verificărilor efectuate la sesizarea dispeceratului, polițiștii locali au constatat că 14 arbori au fost tăiați. Potrivit mandatarului proprietarei terenului, două dintre exemplare ar fi fost eliminate de locatari acum două săptămâni, deoarece erau uscate și cădeau crengi peste mașini, însă locuitorii neagă aceste afirmații și susțin că mandatarul încearcă să inducă în eroare polițiștii.

Restul de 12 arbori ar fi fost tăiați pe 11 noiembrie, potrivit constatărilor echipajului DGPLCMB. În lipsa documentelor care să ateste legalitatea lucrărilor, mandatarul a fost invitat la sediul instituției pentru a prezenta actele necesare. DGPLCMB a întocmit un proces-verbal de inspecție, iar verificările continuă, potrivit G4Media.

Martorii reclamă amenințări și prezența unor persoane controversate

Martorii din zonă susțin că, în timpul discuțiilor legate de tăieri, unele persoane ar fi amenințat vecinii. De asemenea, unii dintre martori afirmă că două dintre persoanele prezente la lucrări ar semăna sau ar fi asociate cu numele Sorin Țuță și Sorin Mușat, cunoscute public în contextul controverselor privind defrișările din Parcul IOR - zona retrocedată.

DGPLCMB verifică aceste afirmații și urmează să clarifice identitatea celor implicați, precum și legalitatea intervențiilor asupra arborilor. Autoritățile vor stabili eventualele sancțiuni, ținând cont de noul cadru legislativ mult mai strict privind protecția arborilor.

Amenzi dure de 20.000 de euro

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele (USR), a reacționat public, precizând că responsabilii nu vor scăpa cu amenzi simbolice, ci vor fi sancționați sever: „Făptașii au crezut că vor scăpa din nou doar cu o amendă de 25 de lei pentru un arbore tăiat ilegal, dar, spre surprinderea lor, vor primi amenzi de 20.000 de euro. După votarea noului regulament privind spațiile verzi, tăierea ilegală de arbori se sancționează aspru, iar cei responsabili sunt obligați să planteze de zece ori mai mulți arbori decât au tăiat. Sper ca legea care va pedepsi penal, și nu doar contravențional, acest abuz să fie votată și aplicată cât mai curând. Mulțumesc cetățenilor care au fost vigilenți și au sesizat imediat tăierile ilegale din Sectorul 3. Felicitări colegilor mei de la Direcția de Mediu și de la Poliția Locală București pentru promptitudine”.

Tăieri ilegale în zona retrocedată a Sectorului 3

În Sectorul 3 există mai multe terenuri și spații verzi retrocedate, însă legea interzice tăierile de arbori, chiar dacă terenul este privat. Cel mai mediatizat caz este Parcul IOR, unde defrișările au devenit vizibile după 2021. Locuitorii au semnalat tăieri masive, incendieri repetate ale vegetației și aducerea de pământ sau moloz peste spațiile verzi. Sesizările au dus la intervenția Gărzii de Mediu, care a aplicat amenzi și a cerut refacerea vegetației.

Pe măsură ce tăierile au continuat, autoritățile au identificat mai multe persoane asociate cu proprietarii terenurilor retrocedate, printre care și Sorin Țuță și Sorin Mușat, despre care comunitatea semnala că se aflau frecvent în zonele unde se efectuau intervențiile asupra arborilor.

București

