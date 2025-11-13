Guvernul reorganizează Garda Forestieră: mai mulți angajați în teren și posturi suplimentare

Guvernul a aprobat joi reorganizarea Gărzii Forestiere, printr-o măsură care desființează posturile neocupate și crește semnificativ numărul angajaților din teritoriu. Astfel, personalul din teren va fi majorat cu 197 de posturi, ajungând de la 563 la 760.

Conform proiectului adoptat de Executiv, „pentru Garda Forestieră Națională se reduce numărul de posturi de la 85 la 82, exclusiv demnitarii. Cele 3 posturi propuse spre desființare la nivelul Gărzii Forestiere Naționale sunt vacante. Se reduce numărul de posturi de conducere din cadrul Gărzii Forestiere Naționale de la 9 la 6 posturi”.

Creșteri în cadrul gărzilor forestiere din teritoriu

În ceea ce privește gărzile forestiere din subordine, „se reduce numărul de posturi de la 922 la 563; la data intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, erau ocupate 563 de posturi, din care 562 funcții publice și 1 post contractual. Posturile propuse spre desființare sunt posturi vacante”.

Totodată, autoritățile propun „cele 563 de posturi se vor suplimenta cu 197 de posturi, conform Memorandumului aprobat în data de 16 aprilie 2025, rezultând un număr total de 760 de posturi pentru gărzile forestiere din subordine”. Din totalul posturilor din teritoriu, cel puțin 85% trebuie să fie ocupate de personal cu pregătire în silvicultură.