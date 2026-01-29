Tren cu 200 de pasageri, blocat pe linie în apropiere de Vaslui din cauza unui incendiu

Pompierii au fost solicitaţi să intervină joi dimineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-um tren cu 200 de pasageri, rămas blocat pe linie în apropiere de Vaslui.

”Detaşamentul Vaslui a intervenit în această dimineaţă în cazul unui tren rămas blocat pe linia ferată, în urma unui incendiu care a fost lichidat de angajaţii CFR, cu stingătoarele din dotare”, anunţă joi ISU Vaslui, potrivit News.

Conform presei locale, incidentul a avut loc în apropiere de Roşieşti, în jurul orei 4.40.

În tren se aflau aproximativ 200 de călători, însă niciunul nu a necesitat îngrijiri medicale.

Trenul rămas blocat a fost tractat de o altă locomotivă până în gara Vaslui.

La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD şi un microbuz, încadrate cu 10 militari.