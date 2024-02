Cum a tratat justiția un caz de violență verbală dusă la extrem. Victima a înregistrat totul

Un bărbat din județul Constanța, judecat pentru că și-a amenințat fosta soție, inclusiv cu moartea, a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 7.200 de lei, dar aplicarea sancțiunii a fost amânată. Decizia, care nu este definitivă, îi permite bărbatului să rămână cu cazierul curat.

O femeie care a divorțat de soțul său, dar a rămas cu el în aceeași casă pentru binele celor trei copii a depus plângere la Poliție pentru că a fost supusă unor agresiuni verbale extreme. Bărbatul din Constanța a mers până acolo încât i-a spus femeii că, dacă ar exista o lege care să nu îl pedepsească, ar omorî-o.

„Într-o zi, când o să scap de toate astea, ai să vezi tu! O să-ţi rup eu căpăţâna aia de proastă ce eşti... de zdreanţă nenorocită. Crezi c-o să scapi aşa? O să mă duc eu la puşcărie, dar tu om n-o să rămâi.”; „Dacă s-ar da o lege, te-aş face praf, mă! Te-aş face praf! Te-aş călca în picioare! Te-aş da cu capul de pereţi, până nu ai mai avea faţă! [...] Dacă s-ar da o lege să nu păţesc nimica, te-aş omorî cu bătaia!”; „Sunt obsedat să te omor, să te fac varză!” - sunt câteva dintre amenințările la care femeia a fost supusă, totul fiind înregistrat.

În instanță, bărbatul trimis în judecată pentru amenințare a recunoscut acuzațiile, dar a pus comportamentul său pe seama temperamentului său și al provocării.

Bărbatul a arătat că el și femeia s-au căsătorit în 2010, având împreună trei copii. El a mai arătat că, începând cu anul 2019, între el și soția sa au apărut divergenţele pentru că femeia „îl evita şi la fiecare discuţie îl ameninţa cu divorţul”. Astfel, ei au decis de comun acord să divorţeze, lucru care s-a şi întâmplat în luna aprilie 2022.

Constănțeanul a mai spus că el și fosta sa soție „au stabilit să rămână în continuare împreună în locuinţa familiei, pentru buna creştere şi educare a celor trei copii”.

Bărbatul a spus că începând cu 2019, soția sa a avut „un comportament neadecvat faţă de el, în sensul că îl ameninţa frecvent că îi va lua copiii şi că îl va da afară din casă, gesticula în mod nefiresc aproape de faţa sa, ceea ce l-a dus cu gândul că îl provoacă, întrucât el are un comportament impulsiv”.

El s-a mai apărat spunând că el și femeia s-au jignit reciproc, dar „niciodată acesta nu a recurs la manifestări fizice, ci doar verbale”.

Judecătoria Constanța l-a condamnat pe bărbatul judecat pentru amenințare la o amendă penală de 7.200 de lei, dispunând amânarea aplicării pedepsei. Asta înseamnă că bărbatul nu trebuie să achite amenda, iar cazierul îi rămâne curat, dar dacă mai comite alte fapte i se aplică și această pedeapsă.

Totodată, Judecătoria Constanța l-a obligat pe bărbat să îi achite fostei soții daune morale de 5.000 de lei.

„Instanţa are în vedere că inculpatul a adresat ameninţări persoanei vătămate de două ori în aceeaşi lună, iar apoi a justificat că ameninţările au fost adresate pe fondul geloziei, fiind provocate de comportamentul persoanei vătămate. Instanţa reţine că inculpatul are în întreţinere trei copii minori şi dobândeşte venituri licite din profesia de consultant de vânzări. Pentru aceste motive, luând în considerare că inculpatul este integrat în societate şi are trei copii minori în întreţinere, instanţa apreciază că aptă să asigure redresarea socială a inculpatului este o pedeapsă cu amenda penală a cărei aplicare va fi amânată”, se arată în sentința Judecătoriei Constanța, care nu este definitivă.