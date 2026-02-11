Decizie așteptată astăzi la Curtea de Apel București în dosarul numirilor lui Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la CCR

Judecătorii Curții de Apel București urmează să pronunțe miercuri, 11 februarie, o decizie în dosarul privind numirile lui Dacian Dragoș și Mihai Busuioc la Curtea Constituțională a României (CCR), contestate în instanță de avocata Silvia Uscov, reprezentantă a partidului AUR. Pronunțarea va veni după trei amânări succesive.

Legat de ce se va întâmpla astăzi, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că este de dorit să fie pronunțată o decizie astăzi.

„Sigur că ar fi de dorit să avem o dezlegare constituțională... Pe de altă parte existe niște reguli în normativele care reglează funcționarea CCR. Rămâne de văzut daca astăzi vor fi întrunite condițiile (...) Daca se va decide reluarea dezbaterilor, se va pune pe rol, se va dezbate și atunci va rămâne din nou în deliberare. Digur că și aceasta ar fi cronofagă, pentru că ar presupune repunere pe rol, un nou termen... ”, a spus Marinescu, miercuri dimineață, în intervenție la Digi24.

Silvia Uscov a atacat la Curtea de Apel București decretul semnat vara trecută de președintele Nicușor Dan, prin care Dacian Dragoș a fost numit judecător la CCR. Avocata solicită suspendarea și ulterior anularea decretului, susținând că Dacian Dragoș nu îndeplinește condiția legală privind vechimea de minimum 18 ani în funcții juridice. Un demers similar a fost formulat și împotriva numirii lui Mihai Busuioc, propus de PSD pentru funcția de judecător constituțional.

Ulterior, avocata AUR și-a extins acțiunile în instanță, cerând nu doar suspendarea, ci anularea decretelor de numire ale celor doi magistrați.

Primul termen în cazul cererii de anulare a decretului privind numirea lui Dacian Dragoș a avut loc marți, la Curtea de Apel București, cererea fiind depusă în 12 ianuarie. În aceeași zi, Silvia Uscov a depus o cerere similară pentru anularea hotărârii Senatului prin care Mihai Busuioc a fost numit judecător la CCR, dosar care are termen stabilit pentru 20 martie.

Anterior, avocata formulase două cereri privind suspendarea executării actelor administrative referitoare la cei doi judecători constituționali, cereri care au termen miercuri, 11 februarie, cu o oră înainte de ședința CCR în care era așteptată pronunțarea asupra legii pensiilor magistraților.

Prima victorie în instanță pentru Dacian Dragoș

Curtea de Apel București a respins, marți, ca nefondată cererea de suspendare a decretului de numire a lui Dacian Dragoș în funcția de judecător al Curții Constituționale. Totodată, instanța a admis cererea de sesizare a Curții Constituționale, formulată de avocații Administrației Prezidențiale.

Judecătorii constituționali sunt solicitați să clarifice interpretarea sintagmei „activitatea juridică sau în învățământul juridic superior”, prevăzută de Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR.

„Sintagma ... ar putea viza, pe de o parte, doar activitatea didactică din cadrul unei facultăţi de drept, iar nu şi activitatea didactică de predare a diferitelor discipline de drept în cadrul oricăror facultăţi (ca instituţii de învăţământ superior), respectiv, pe de altă parte, ar putea viza exclusiv funcţia de avocat, judecător, procuror, notar sau consilier juridic, iar nu şi activitatea de cercetare (în domeniile dreptului), cercetare ştiinţifică (în domeniile dreptului), consultanţă juridică de specialitate inclusiv în administraţia publică ori în elaborarea de acte normative, prin raportare la dispoziţiile art. 53, art. 143 din Constituţia României”, se arată în soluţia de marţi a Curţii de Apel Bucureşti.

„Respinge cererea de suspendare, ca nefondată”, se mai menționează în soluția Curții de Apel București, care precizează că decizia este definitivă în ceea ce privește sesizarea Curții Constituționale.

În privința cererii de anulare a decretului de numire a lui Dacian Dragoș, instanța urmează să stabilească un termen ulterior.

Decizia Curții de Apel poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare.