Horațiu Potra rămâne în arest preventiv, a decis Curtea de Apel București. Fiul și nepotul său, în arest la domiciliu

Curtea de Apel București a decis marți, 3 februarie, prelungirea arestului preventiv în cazul mercenarului Horațiu Potra. În același dosar, fiul acestuia, Dorian Potra, precum și nepotul Alexandru Potra, rămân în continuare în arest la domiciliu. Decizia instanței nu este definitivă.

Cei trei se află în arest preventiv din 20 noiembrie 2025, când au fost aduși sub escortă din Dubai, unde plecaseră pentru a se sustrage anchetei într-un dosar în care sunt acuzați de infracțiuni grave ce vizează destabilizarea României.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, efectuarea fără drept de operațiuni cu articole pirotehnice și instigare publică.

În același dosar sunt judecați alți 20 de mercenari din gruparea condusă de Potra, precum și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

Potrivit rechizitoriului, în contextul hotărârii Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidențiale, în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit „în condiţii de clandestinitate” cu Horațiu Potra, la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov.

Anchetatorii susțin că Potra, care ar fi acționat în zone de conflict internațional și ar fi desfășurat activități de recrutare și instruire paramilitară, l-a sprijinit pe Georgescu atât anterior, cât și pe parcursul campaniei electorale, în vederea pregătirii acesteia.

La întâlnirea de la Ciolpani, cei doi ar fi discutat un plan prin care Potra și persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfășoare „acţiuni violente cu caracter subversiv”, menite să deturneze manifestațiile pașnice organizate la acel moment.

Procurorii mai arată că, prin contactarea liderului unei organizații radical-naționaliste și prin transmiterea către susținători a unui îndemn „alarmist şi potenţial manipulator” privind continuarea votului, Călin Georgescu ar fi întreținut și consolidat „rezoluţia infracţională” a lui Horațiu Potra.

Conform anchetatorilor, Horaţiu Potra a coagulat un grup paramilitar format din 21 de persoane, pe care îl conducea, stabilind deplasarea acestora cu șapte autoturisme spre București, unde urmau să declanșeze proteste împotriva autorităților statului, proteste ce ar fi trebuit să fie deturnate în „acţiuni violente apte să desăvârşească politica revizionistă” a lui Călin Georgescu.

Luna trecută, Horaţiu Potra a depus o plângere împotriva Penitenciarului Rahova, înregistrată la Judecătoria Sectorului 5 al Capitalei şi care a primit termen de judecare la data de 25 februarie 2025. Termenul de judecare a acestei plângeri penale a fost stabilit pentru data de 25 februarie 2025.