search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Horațiu Potra rămâne în arest preventiv, a decis Curtea de Apel București. Fiul și nepotul său, în arest la domiciliu

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Curtea de Apel București a decis marți, 3 februarie, prelungirea arestului preventiv în cazul mercenarului Horațiu Potra. În același dosar, fiul acestuia, Dorian Potra, precum și nepotul Alexandru Potra, rămân în continuare în arest la domiciliu. Decizia instanței nu este definitivă.

Potra rămâne în arest preventiv. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Potra rămâne în arest preventiv. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Cei trei se află în arest preventiv din 20 noiembrie 2025, când au fost aduși sub escortă din Dubai, unde plecaseră pentru a se sustrage anchetei într-un dosar în care sunt acuzați de infracțiuni grave ce vizează destabilizarea României.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, efectuarea fără drept de operațiuni cu articole pirotehnice și instigare publică.

Decizia instanței nu este definitivă. FOTO: portal.just.ro
Decizia instanței nu este definitivă. FOTO: portal.just.ro

În același dosar sunt judecați alți 20 de mercenari din gruparea condusă de Potra, precum și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

Potrivit rechizitoriului, în contextul hotărârii Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidențiale, în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit „în condiţii de clandestinitate” cu Horațiu Potra, la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov.

Anchetatorii susțin că Potra, care ar fi acționat în zone de conflict internațional și ar fi desfășurat activități de recrutare și instruire paramilitară, l-a sprijinit pe Georgescu atât anterior, cât și pe parcursul campaniei electorale, în vederea pregătirii acesteia.

La întâlnirea de la Ciolpani, cei doi ar fi discutat un plan prin care Potra și persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfășoare „acţiuni violente cu caracter subversiv”, menite să deturneze manifestațiile pașnice organizate la acel moment.

Procurorii mai arată că, prin contactarea liderului unei organizații radical-naționaliste și prin transmiterea către susținători a unui îndemn „alarmist şi potenţial manipulator” privind continuarea votului, Călin Georgescu ar fi întreținut și consolidat „rezoluţia infracţională” a lui Horațiu Potra.

Conform anchetatorilor, Horaţiu Potra a coagulat un grup paramilitar format din 21 de persoane, pe care îl conducea, stabilind deplasarea acestora cu șapte autoturisme spre București, unde urmau să declanșeze proteste împotriva autorităților statului, proteste ce ar fi trebuit să fie deturnate în „acţiuni violente apte să desăvârşească politica revizionistă” a lui Călin Georgescu.

Luna trecută, Horaţiu Potra a depus o plângere împotriva Penitenciarului Rahova, înregistrată la Judecătoria Sectorului 5 al Capitalei şi care a primit termen de judecare la data de 25 februarie 2025. Termenul de judecare a acestei plângeri penale a fost stabilit pentru data de 25 februarie 2025.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
digi24.ro
image
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
stirileprotv.ro
image
Cum a fost fotografiat acest livrator nepalez noaptea, în timp ce ningea în București. Reacția unei șoferițe
gandul.ro
image
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
mediafax.ro
image
Lovitură pe piața transferurilor pentru Rapid. Cristina Vărzaru este noul team manager. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
libertatea.ro
image
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Un oraș întreg, fără apă caldă și căldură în plină iarnă. Elevii ar putea face cursuri online
observatornews.ro
image
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Depășirea tramvaiului în 2026: reguli pe benzi, stații și sancțiuni pentru greșeli tipice
playtech.ro
image
Chinezii au ocupat un oraş aflat la 30 km de graniţa cu România şi au făcut dezastru. Locuitorii sunt îngroziţi: „E ca şi cum am dormi pe aur şi am muri de cancer”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Categoria de români care nu plătește impozit pe clădiri și are 50% reducere. Ce taxe se vor plăti pentru mașină, terenuri și case în 2026?
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Planul secret al Rusiei. A trecut la acțiune chiar în timpul negocierilor de pace
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care renasc din propria cenușă, începând cu 5 februarie. Soarta dă cu ele de pământ, dar devin și mai puternice
click.ro
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Beatrice Ferguson, Sarah Ferguson, Ducesă de York, și Eugenie Ferguson, Getty jpg
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Scandalurile sexuale ale lui J F Kennedy jpeg
„Riscuri pe care nu ar fi trebuit să și le asume”: perspectivă asupra vieții dezordonate a lui JFK
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta clasică de pâine din anul 1930. Cum o preparau bunicile noastre fără drojdie: era simplă, hrănitoare și gustoasă!
image
Cele 3 zodii care renasc din propria cenușă, începând cu 5 februarie. Soarta dă cu ele de pământ, dar devin și mai puternice

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare. Detaliul șocant zguduie monarhia din temelii

Click! Pentru femei

image
Ce tragedie! Snoop Dog, în lacrimi după ce și-a pierdut nepoțica de numai 10 luni!

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței