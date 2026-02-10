search
Marți, 10 Februarie 2026
Dacian Dragoş rămâne în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale

Curtea de Apel Bucureşti a respins marți cererea de anulare a decretului de numire a lui Dacian Dragoş în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale. Acţiunea a fost depusă în 12 ianuarie de avocata Silvia Uscov.

Judecătorii CCR
Prin decizia pronunțată marți, Dacian Dragoş rămâne în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale.

Prin decizia pronunțată marți, Dacian Dragoş rămâne în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale.

Curtea de Apel București a decis să sesizeze Curtea Constituțională la solicitarea Administratiei Prezidențiale, cerând CCR să spună dacă la condițiile de vechime se ia în calcul doar activitatea didactică a lui Dacian Dragoș ca profesor în învățământul juridic sau activitatea didactică în general și activitatea în alte domenii precum avocatura, cercetare științifică etc.

Amintim că tot pe 12 ianuarie, avocata Silvia Uscov a mai formulat o cerere de anulare a hotărârii Senatului prin care Mihai Busuioc a fost numit judecător la CCR, însă în acest caz instanţa a stabilit termen pentru 20 martie 2026. Anterior, Silvia Uscov a depus şi două cereri de suspendare a executării actelor administrative de numire a celor doi magistraţi.

Deşi cererile de anulare a actelor de numire au fost depuse în aceeaşi zi, 12 ianuarie, instanţa a stabilit termene diferite: 10 februarie pentru Dacian Dragoş şi 20 martie 2026 pentru Mihai Busuioc.

Avocata Silvia Uscov susţine că cei doi judecători constituţionali nu ar îndeplini condiţia legală privind vechimea de 18 ani în specialitatea juridică în învăţământul superior. În replică, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca a transmis că Dacian Dragoş este angajat al instituţiei din anul 2002, ocupând succesiv funcţiile de asistent, lector, conferenţiar şi profesor universitar. Reprezentanţii UBB au criticat public demersul juridic, apreciind că acesta afectează autoritatea Curţii Constituţionale.

Întrebat dacă există o soluţie alternativă în cazul suspendării decretului de numire, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că CCR nu va rămâne fără judecător şi că, dacă va fi necesar, va face o nouă numire. El a afirmat că acuzaţiile privind lipsa vechimii sunt neîntemeiate şi a subliniat că Dacian Dragoş a predat dreptul timp de peste 20 de ani.

Dacian Cosmin Dragoş este profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării şi conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. El a fost numit judecător la Curtea Constituţională prin decret prezidenţial, înlocuind-o pe Livia Stanciu.

Mihai Busuioc, fost preşedinte al Curţii de Conturi, a fost votat de Senat pentru funcţia de judecător al CCR, la propunerea PSD şi cu susţinerea coaliţiei guvernamentale, înlocuindu-l pe Marian Enache.

Săptămâna trecută, Dacian Dragoş a declarat că nu vede motive legale pentru suspendarea sa din funcţie, deşi admite că, practic, „orice este posibil”. El a afirmat că o eventuală revocare nu ar reprezenta un eşec profesional şi a catalogat drept „bizară” contestarea numirii lui Mihai Busuioc, în condiţiile existenţei unei decizii a Curţii Constituţionale care i-ar recunoaşte vechimea.

