Dan Air introduce zboruri către șase noi destinații europene, din București și Bacău

Compania aeriană privată românească Dan Air anunță extinderea rețelei sale de zboruri regulate și introducerea a șase noi destinații europene, operate din București și Bacău, începând cu 1 aprilie 2026. Noile rute vor duce pasagerii în Valencia, Larnaca, Madrid, Barcelona, Paris și Treviso.

Extinderea vine pe fondul creșterii cererii pentru zboruri directe în sezonul de vară, atât din București, cât și din regiunea Moldovei. Rutele vor fi operate în perioada 1 aprilie – 24 octombrie 2026, anunță compania.

În același timp, Dan Air va crește frecvența de operare pentru două dintre cele mai solicitate rute din Bacău – Bruxelles și Londra Luton – care vor avea câte o frecvență suplimentară săptămânală, ajungând la trei zboruri pe săptămână pentru fiecare destinație.

Pentru a susține extinderea rețelei, compania va introduce în operare, din 1 aprilie, o a doua aeronavă, ceea ce va permite desfășurarea zborurilor cu două avioane, fiecare având o capacitate de 180 de locuri. Astfel, Dan Air va opera în total patru destinații din București și 12 destinații din Bacău.

„Introducerea celei de-a doua aeronave în operarea zborurilor regulate pentru sezonul de vară 2026 ne permite să facem un pas înainte în dezvoltarea Dan Air şi să ne respectăm angajamentul faţă de pasagerii noştri de a extinde constant reţeaua de rute şi opţiunile de conectivitate”, a declarat Matt Ian David, CEO Dan Air, potrivit News.ro.

Programul noilor zboruri include rute din București către Larnaca, operate în fiecare miercuri și duminică, și către Valencia, cu plecări în fiecare luni și vineri.

Din Bacău vor fi operate zboruri către Madrid și Larnaca (joi și duminică), Valencia (luni și vineri), Barcelona, Paris (Beauvais) și Treviso (marți și sâmbătă).

În 2025, Dan Air a transportat peste 235.000 de pasageri și a înregistrat o performanță operațională de 98% zboruri operate la timp. De la înființare, compania a transportat peste 4 milioane de pasageri, având un grad mediu de ocupare de 85%.

Dan Air este o companie aeriană 100% românească, fondată în 2017 de pilotul comandant Dan Iuhas, și a devenit membru IATA în 2024. În prezent, operatorul desfășoară atât zboruri regulate sub marcă proprie, cât și zboruri în regim ACMI pentru companii aeriene internaționale.