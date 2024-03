Aeroportul Internațional din Bacău trece la programul de vară. Șapte zboruri noi spre Europa

Aeroportul Internațional ”George Enescu” din Bacău adaugă, începând cu 31 martie, zboruri noi spre Bergamo, Bologna, Catania, Liverpool, Madrid, dar și chartere spre Grecia (Creta - Heraklion) sau Turcia (Antalya).

Traficul pe aeroportul din Bacău a crescut exponențial în ultimele luni, după măsura luată de Consiliul Județean Bacău, de acordare a unui ajutor de minimis, către trei companii, (maxim 200 de mii de euro de fiecare).

Compania DAN Air s-a mutat de la Brașov la Bacău, unde operează exclusiv cu toate aeronavele din dotare. Și companiile WizzAir și Aeroitalia au crescut numărul zborurilor.

Recent, AeroItalia a anunțat că, începând cu 1 aprilie 2024, ruta de la Bacău la Roma Fiumicino va fi operată zilnic, crescând frecventa de la trei la șapte zboruri pe săptămână.

”Creșterea numărului de zboruri va îmbunătăți atat oferta zborurilor între cele două orașe, precum și creșterea opțiunilor de conexiune prin aeroportul din Roma către Sicilia și Sardinia”, precizează Aeroportul Internațional ”George Enescu” din Bacău.

Infrastructură complet nouă. Investiții de peste 60 de milioane de euro

În ultimii ani, Aeroportul Internațional ”George Enescu” din Bacău a fost reconstruit și modernizat cu ajutorul fondurilor europene. Terminalul de pasageri, turnul de control, parcarea dar pista de rulare sunt noi. S-au accesat fonduri și pentru îmbunătățirea siguranței zborurilor și achiziția unor utilaje. Mai mult, cu ajutorul unei investiții importante, a fost modernizată și strada care duce spre aeroport.



Parcarea exclusivă a aeroportului are 258 de locuri. La asta se adaugă o zonă de parcare privată, în apropiere de o cale ferată dezafectată. Prețul parcării, care beneficiază de monitorizare și condiții de siguranță, este de 5 lei pe oră, 30 de lei-12 ore, 35 de lei-24 de ore, pentru intervalul de 2-7 zile este 35 de lei plus 15 lei pe zi iar pentru un interval de mai mult de 7 zile, prețul este de 125 de lei la care se adaugă 10 lei pentru fiecare zi în plus.