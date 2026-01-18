search
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”

0
0
Publicat:

Românii care își pot lua concedii în această perioadă și vor să scape de ger și de zăpadă au opțiuni bune la doar câteva ore de zbor. Cu cheltuieli sensibil mai mici față de cele pe care le-ar avea în stațiunile din țară, oamenii pot alege locuri unde se bucură de apa mării și de plaje însorite.

Turiștii au surprize plăcute în Tenerife. FOTO: Pixabay
Turiștii au surprize plăcute în Tenerife. FOTO: Pixabay

Gerul și zăpada sunt coșmarul românilor care nu iubesc deloc sporturile de iarnă și tolerează cu greu frigul pătrunzător. În timp ce zăpada și temperaturile scăzute le fac unora viața în iad, alții au găsit destinații de vis, la câteva ore de zbor de România, iar acum își petrec timpul pe plaje și în terase, bucurându-se de apa mării și de soarele generos.

Iar pentru asta nu este nevoie de credite la bancă sau de strâns cureaua și nici de zboruri interminabile la mii de kilometri de țară. Cei care nu au mii de euro de dat pentru concedii petrecute departe de casă, la Bali, Seychelles sau Maldive găsesc plaje la fel de primitoare și un soare la fel de darnic la doar câteva ore de zbor de România.

Faimosul Dubai are prețuri pentru toate buzunarele 

Una dintre destinațiile cele mai accesibile este luxosul Dubai. Pe rețelele sociale, românii vorbesc despre prețurile pentru orice buzunar care îi întâmpină acolo. Dacă există hoteluri de lux unde o singură noapte poate costa mii de euro și restaurante unde o simplă masă costă mai mult decât venitul unei familii pe câteva luni, există și cazare ieftină și localuri unde se mănâncă mult mai ieftin ca în București sau Cluj.

„Frate, am fost în Dubai la 2 minute de Burj, apartament 90mp 4 camere toate utilitățile - 260 pe noapte”, a fost unul dintre mesajele postate de un internauți pe Reddit.

„Am fost anul trecut la Dubai, hotelul a fost 300 de lei. Dacă mergeam la Sinaia ori la Poiană, dădeam de cel puțin 3 ori mai mult”, a spus altcineva.

„Cafeaua – 12 lei, o masă completă vreo 30. Să-mi spună cineva la ce restaurant decent din România găsește așa ceva, iar eu mă duc a doua zi acolo”, a fost altă obsevație.

Însă nu doar țările din Golf, unde soarele strălucește tot anul și cuvântul frig nu există în vocabular îi atrage pe românii dornici să guste puțină vară în miezul iernii. Oamenii vorbesc și despre alte destinații unde se pot bucura de soare în această perioadă. Egiptul e una dintre ele.

Paradisul însorit și cald din miezul iernii

„Aveam de ales între Egipt și Madiera, dar Portugalia e mai scumpă, iar cine face baie acolo o face pentru Instagram. Dar în Egipt, la bani de nimic, am mers și am făcut baie lejer”, a spus altul. „Are dreptate”, a întărit cineva.

„Sunt în Egipt, e boierie aici. Ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim și e de 3 ori mai ieftin ca în România. Aici e paradis când te gândești la ce frig îndurăm acasă. La București au fost -15 grade, aici vreo 27 cu plus. Merită să vii să guști puțină vară în miez de iarnă. Eu sincer nu aș mai pleca de aici să văd nămeți și să tremur de frig”.

„Tărâmul primăverii veșnice” îi atrage pe români

Alții recomandă insulele din Sudul Spaniei, iar Insulele Canare ar fi cea mai bună opțiune. În Tenerife, mulți români se simt ca acasă, iar unii sunt chiar rezidenți aici. Alții, cei mai mulți, ajung doar ca turiști, iar unii chiar în lunile de iarnă. De altfel, nu întâmplător despre Tenerife se spune că este „Tărâmul primăverii veșnice”.

„Aș spune, bazându-mă pe experiența mea, că Tenerife este cea mai bună soluție în perioada asta. Iar prețurile sunt o glumă față de cele de pe litoralul nostru, în sezonul estival. Cazarea este cu mult mai jos. Și mă refer aici ca prețuri. Mâncarea este clar mai ieftină, soarele este bun, iar plaja primitoare. Se poate face și baie lejer, am stat 5 zile și doar o dată a fost ceva mai rece”, a spus un român care s-a bucurat de soarele Canarelor.

Tenerife o dată, de două ori, de trei ori! Am fosta colo anul trecut în ianuarie, a fost super! Anul ăsta vreau să o surprind pe prietena mea și vom fi acolo de 14 februarie. Ea visează să înoate printre delfini și va avea ocazia asta. Va fi soare, cald și loc de multă baie, dar ea încă nu știe, va fi o surpriză”, a spus un îndrăgostit.

