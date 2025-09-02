Cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade în România, marţi dimineaţă

A fost cutremur marţi dimineaţă în zona seismică Vrancea, aparatele seismologice înregistrând o magnitudine de 3,3 grade.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter a avut loc marți, la ora locală 11:50, în zona seismică Vrancea, a transmis pe pagina sa oficială Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), instituția care monitorizează în permanență activitatea seismică din România.

Potrivit datelor oficiale, seismul s-a produs la o adâncime de 70 de kilometri, fiind resimțit slab în apropierea mai multor localități.

Cele mai apropiate orașe de epicentru sunt: Focșani, aflat la 28 km vest, Buzău la 71 km sud, Bârlad la 80 km nord-est, Sfântu-Gheorghe la 82 km vest, Bacău la 86 km nord și Brașov la aproximativ 97 km vest.

Cutremurele cu o magnitudine de acest nivel sunt considerate de intensitate mică și, de regulă, nu produc pagube materiale sau victime, dar confirmă activitatea constantă din Vrancea, cunoscută drept cea mai activă regiune seismică din țară.

Comparativ, cele mai puternice seisme din anul curent au avut magnitudinea peste 4 grade pe Richter. Primul a fost înregistrat la 13 februarie, în județul Buzău, iar al doilea s-a produs la 11 mai, în județul Vrancea, şi cel mai recent, de 4,2 grade, tot în Vrancea, pe 24 august.

În 2024 cel mai important cutremur a fost consemnat pe 16 septembrie, în județul Buzău. Acesta a avut o magnitudine de 5,4 grade pe scara Richter și a fost perceput mai puternic de localnici.