Rusia, zguduită de un cutremur de magnitudinea de 6,3 grade

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,3 grade, s-a produs luni, 25 august, în apele din largul Insulelor Kurile, în estul Rusiei.

Conform presei ruse, șefa stației seismice Iujno-Sahalinsk, Elena Semenova, a declarat într-o conversație cu RIA Novosti că epicentrul seismului a fost localizat în Oceanul Pacific, la 320 km sud-est de orașul Severo-Kurilsk, de pe insula Paramushir.

„Locuitorii din Severo-Kurilsk au putut simți cutremurul, intensitatea acestuia fiind de aproximativ trei puncte procentuale”, a precizat Semenova. Ea a subliniat că nu a fost declarată alertă de tsunami și că nu au fost raportate victime.

Este demn de remarcat faptul că în Kamchatka au fost înregistrate 32 de replici în ultimele 24 de ore, potrivit filialei regionale a Ministerului pentru Urgențe din Rusia. Magnitudinea acestora a variat între 3,8 și 5,5, iar patru cutremure au fost resimțite în zone populate, fără ca intensitatea lor să depășească două puncte.

Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ) a anunțat că seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, transmite Reuters.

Un cutremur precedent puternic

Regiunea Insulelor Kurile a fost zguduită recent și de un cutremur de magnitudinea 8,8, care a lovit în largul coastei de est a Rusiei. Autoritățile din regiunea Sahalin au declarat stare de urgență în Insulele Kurile de Nord, după ce valurile provocate de tsunami au avariat clădiri și au provocat inundații.

Primarul districtului Insulelor Kurile de Nord, Alexander Ovsyannikov, a precizat miercuri că „toată lumea a fost evacuată. A fost suficient timp, o oră întreagă. Așa că toți oamenii au fost evacuați și se află acum în zona de siguranță pentru tsunami”, în cadrul unei ședințe de criză cu oficialii locali. Deși Rusia a fost cea mai grav afectată, autoritățile nu au raportat victime grave.

Cutremurul precedent a avut loc la circa 119 km sud-est de Petropavlovsk-Kamchatsky, la o adâncime de 20,7 km, și a fost urmat de o serie de replici puternice în Peninsula Kamceatka.