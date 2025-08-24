Cutremur puternic în România, duminică dimineață. A fost resimțit în mai multe județe

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe scara Richter s-a produs duminică dimineață, la ora 7:15, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de peste 100 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP)

Cutremurul s-a resimțit în mai multe județe din țară

Seismul a avut loc la adâncimea de 107,7 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 36 km vest de Focşani, 64 km nord de Buzău, 74 km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km est de Braşov, 92 km sud-vest de Bârlad şi 94 km sud de Bacău, potrivit Agerpres.

În august, în România s-au produs 15 cutremure

Doar în această lună s-au produs 15 cutremure cu magnitudini cuprinde între 2 și 4.2. Și doar în ultima săptămână au avut loc două cutremure de peste 4.0 pe scara Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.