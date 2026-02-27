Fenomentul antrenorilor scandalagii lovește și handbalul. Burcea riscă suspendarea, după o altercație cu adversarul la finalul meciului din Liga Națională

La finalul partidei dintre CSM Slatina și Corona Brașov, încheiată cu scorul de 33-40 în Liga Națională, spiritele s-au încins, iar antrenorul formației brașovene, Bogdan Burcea, a fost eliminat și riscă o suspendare de minimum două etape.

Meciul, disputat vineri la Slatina, a fost controlat în mare parte de echipa oaspete. Corona a avut avantaj pe tabelă și s-a impus fără emoții, diferența fiind clară la final.

Tensiunea a apărut, însă, în ultimele secunde

Cu doar jumătate de minut înainte de final, la scor favorabil echipei sale, Burcea a cerut time-out. În handbal, o astfel de decizie, luată când rezultatul nu mai poate fi schimbat, este adesea interpretată ca un gest provocator la adresa adversarului. Momentul a stârnit nemulțumiri pe banca Slatinei, iar conflictul a escaladat.

După fluierul final, antrenorul brașovenilor s-a îndreptat spre banca gazdelor și l-a apucat de braț pe tehnicianul Raul Fotonea, gest care i-a adus descalificarea.

Regulamentul prevede o sancțiune de cel puțin două etape

După încheierea time-out-ului, când jocul era pe punctul de a se relua, antrenorul secund al Slatinei, Raul Fotonea, i-a transmis de la distanță lui Bogdan Burcea un mesaj cu tentă de avertisment: „Bogdane, nu uita, asta se va întoarce!”, conform gsp.ro.

Cei doi se aflau la câțiva metri unul de celălalt, despărțiți de masa oficialilor. Replica nu a rămas fără reacție. Simțindu-se provocat, tehnicianul Brașovului a ieșit din spațiul tehnic, a ocolit masa oficialilor și s-a îndreptat direct spre banca adversă. Ajuns în fața lui Fotonea, l-a prins de braț și a încercat să continue discuția.

În acel moment, situația a scăpat de sub control

Mai multe jucătoare și membri din staff au intervenit, formând un mic grup în jurul celor doi antrenori. Pentru a calma spiritele, arbitrii au decis să îl sancționeze pe Burcea cu cartonaș roșu și albastru, ceea ce înseamnă automat o suspendare de minimum două etape, urmând ca durata exactă a pedepsei să fie stabilită ulterior.

„Îmi pare rău pentru gestul făcut și îmi cer scuze față de colegul meu, Raul Fotonea. Îmi cer scuze și tuturor colegilor mei, antrenori, pentru că l-am tras de braț pe Raul!”, a declarat antrenorul Coronei Brașov, Bogdan Burcea, conform sursei citate anterior.

Raul Fotonea a clarificat ulterior incidentul și a precizat că nu a fost nici înjurat, nici lovit de Bogdan Burcea. Potrivit acestuia, a fost prins de braț deoarece se afla cu spatele, cel mai probabil în încercarea de a continua discuția începută de la distanță.

CSM Slatina și Corona Brașov, cu gândul la Europa

Succesul obținut la Slatina a dus-o pe Corona la 26 de puncte după 16 etape, consolidându-și locul 3 în clasament, la un sezon după ce încheia campionatul pe poziția secundă.

De cealaltă parte, CSM Slatina ocupă locul 5, cu 16 puncte, poziție care, în acest moment, i-ar asigura prezența în cupele europene.

Formația pregătită de Andrei Popescu și Raul Fotonea a reușit să depășească în ierarhie echipe cu pretenții precum Rapid București, Dunărea Brăila, Minaur Baia Mare și SCM Craiova, cluburi care la startul sezonului vizau calificarea în competițiile continentale.