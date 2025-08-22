Breaking Cutremur în urmă cu puțin timp în România. S-a resimțit puternic în Târgu Jiu, Hunedoara și Deva

Un cutremur s-a produs vineri, 22 august, în Gorj, anunță Institutul pentru Fizica Pământului. Sesimul a fost resimțit puternic în Târgu Jiu, Hunedoara și Deva

„În ziua de 22 august 2025, la ora 14:18:14 (ora locală a României), s-a produs în Oltenia, Gorj, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 15.0 km”, transmite INCDFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 16km NV de Targu Jiu, 67km S de Hunedoara, 73km NE de Drobeta-Turnu Severin, 81km S de Deva, 93km V de Ramnicu Vâlcea.

„Atenție! În ziua de 22.08.2025, 14:18:14 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.4, la adâncimea de 15 km. Cutremurul s-a produs la 16km NV de Targu-Jiu, 67km S de Hunedoara, 73km NE de Drobeta-Turnu Severin, 81km S de Deva, 93km V de Râmnicu Vâlcea”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a ISU Gorj.