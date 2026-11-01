„Cuțitul era înfipt bine, în creier”. Cum a fost salvat bebelușul înjunghiat de un copil de trei ani

Copilul de trei ani care a lovit cu un cuțit în cap unui copil de un an a înfipt lama cuțitului între oasele frontale, acesta ajungând inclusiv la creier.

Ambulanță Foto: Shutterstock

Copilul de un an lovit cu un cuțit în cap de către unchiul său în vârstă de 3 ani a ajuns la spital cu lama cuţitului de bucătărie înfiptă în frunte. El a fost transferat de la Târgoviște la o unitate sanitară din Capitală, având în vedere complexitatea cazului.

„Cuţitul era înfipt bine, un centimetru în creier, depăşea tăblia osoasă şi internă, şi externă, putea să moară. Dacă era un vas mai important ce era legat, atunci ar fi putut avea...dar a avut noroc cu localizarea, că i l-a băgat în frunte, practic, iar lobul frontal este mai indulgent aşa, la traumatisme”, a declarat la Antena 1 medicul care l-a îngrijit pe copil, scrie News.

Potrivit acestuia, copilul era conştient când a ajuns la spital.

„A fost analgosedat puţintel, i-am scos cuţitul, i-am pus o sutură şi pe urmă am făcut CT de control. Toate bune şi frumoase, e pe secţie, vesel”, mai spune medicul.

Reamintim că incidentul a avut loc în timp ce cei doi copii se aflau în grija unei adolescente care este sora copilului de trei ani.

„A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă domestică, întrucât între cei doi minori există grad de rudenie de unchi-nepot", a informat sâmbătă, Poliţia judeţeană Dâmboviţa.