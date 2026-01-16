Un copil de 10 ani, agresat cu cuțitul de un alt minor, după o ceartă pentru o jucărie

Un copil de 10 ani din comuna Viziru, județul Brăila, a fost agresat cu un cuțit de un alt minor de aceeași vârstă, pe fondul unei neînțelegeri legate de o jucărie, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brăila.

Potrivit sursei citate, vineri, în jurul orei 16:40, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Însurăței au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat cu privire la faptul că fiul său, de 10 ani, din comuna Viziru, ar fi fost agresat cu un cuțit, relatează Agerpres.

„Din primele verificări se pare că minorul de 10 ani, în timp ce se afla în extravilanul localității Viziru, ar fi fost agresat de un alt minor de 10 ani, din comuna Viziru, pe fondul unei neînțelegeri legate de o jucărie", a transmis IPJ Brăila.

Minorul agresat a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.