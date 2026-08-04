O nouă campanie BT adună poveștile orașului | Cum arată Bucureștiul prin ochii celor care l-au ales?

Bucureștiul înseamnă altceva pentru fiecare dintre cei care îl numesc acasă. Pentru unii este orașul oportunităților, pentru alții locul în care și-au construit o carieră, și-au găsit comunitatea sau pur și simplu și-au creat propriul ritm de viață. Dincolo de agitația caracteristică, fiecare locuitor are o poveste care îl leagă de Capitală.

Pornind de la această idee, Banca Transilvania lansează o campanie dedicată Bucureștiului și oamenilor care au ales să trăiască aici. Inițiativa își propune să adune poveștile celor care cunosc orașul din experiență și să descopere ce face Bucureștiul special pentru fiecare dintre ei.

Cei care doresc să participe sunt invitați să acceseze pagina campaniei și să răspundă la întrebarea „De ce ai ales Bucureștiul?”.

Toți participanții intră în tragerea la sorți pentru kituri-surpriză pregătite special pentru campanie, precum și pentru invitații la ”RETRO-DISCO-FUTURE Nostalgia” de la Mamaia, la Muzeul de Artă Recentă din Capitală și Art Safari New Museum

Poveștile colectate în această primă etapă vor contribui la următorul val al campaniei, care va aduce noi activări, surprize și beneficii dedicate comunității BT și nu numai din București.