Un incendiu a izbucnit marți, 4 august, la un apartament pe strada Odobești din Sectorul 3 al Capitalei. În consecință, 45 de persoane s-au autoevacuat până la sosirea salvatorilor.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament, pe strada Odobești, sectorul 3, București. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul unui apartament de la etajul 10”, transmite ISU B-If într-un comunicat.

La fața locului au intervenit șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD.

De asemenea, au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru verificarea spațiilor interioare. Momentan nu au fost înregistrate victime. Până la sosirea autorităților, 45 de persoane s-au autoevacuat din bloc.

În cazul izbucnirii unui incendiu într-o locuință, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) transmite că ocupanții pot avea la dispoziție doar două minute pentru a se evacua în siguranță.

Potrivit recomandărilor autorităților, o alarmă de fum funcțională și un plan de evacuare exersat periodic pot face diferența și pot salva vieți.

Dacă izbucnește un incendiu, iar evacuarea poate fi realizată fără a le pune viața în pericol, persoanele aflate în locuință trebuie să iasă imediat, să rămână în afara clădirii și să apeleze numărul unic de urgență 112.

Autoritățile subliniază că nimeni nu ar trebui să revină în locuință pentru a recupera bunuri sau pentru a salva alte persoane.

„Dacă nu poți ieși afară, adăpostește-te în cea mai îndepărtată încăpere față de incendiu, închide ușa și sună la 112. Poți folosi cârpe sau pături pentru a sigila rosturile ușii, astfel încât fumul să nu pătrundă în interor.

Deschide geamurile și rămâi acolo până la sosirea echipajelor de intervenție. Principalele cauze ale incendiilor de locuință sunt coșurile de fum necurățate sau defecte, instalațiile electrice și cele de gaze naturale improvizate sau cu defecțiuni.

Un incendiu îți poate pune viața în pericol în doar două minute. O casă poate fi cuprinsă de flăcări în cinci minute”, adaugă DSU.

DSU avertizează că incendiile se dezvoltă extrem de rapid, iar în doar câteva zeci de secunde o flacără mică se poate transforma într-un incendiu de proporții. Totodată, căldura intensă, fumul dens și gazele toxice reprezintă principalele pericole, acestea putând provoca dezorientare, arsuri grave și deces chiar înainte ca flăcările să ajungă la victime.