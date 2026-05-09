Cum e folosită Inteligența artificială în justiția din România. Explicațiile Administrației Prezidențiale

România a lansat primul cadru național de cooperare privind inteligența artificială în sistemul judiciar, a anunțat sâmbătă, 9 mai, Administrația Prezidențială.

FOTO: The National Judicial
Potrivit sursei citate, pentru prima dată, toate instituţiile sistemului judiciar românesc s-au reunit la invitaţia preşedintelui Nicuşor Dan, alături de reprezentanţi europeni, cercetători şi parteneri din mediul privat, pentru a stabili principiile integrării responsabile a inteligenţei artificiale în actul de justiţie.

"Prima ediţie a Forumului 'Just.AI - Inteligenţa artificială în serviciul sistemului judiciar' a marcat debutul unui demers strategic de durată, dedicat modului în care noile tehnologii pot sprijini funcţionarea justiţiei fără a afecta valorile fundamentale ale statului de drept. Forumul, parte a proiectului 'Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni', a reunit reprezentanţi ai tuturor instituţiilor din sistemul judiciar - instanţe, parchete, organe de cercetare penală, alături de mediul academic şi de cercetare, sectorul tehnologic, profesiile juridice şi experţi internaţionali implicaţi în dezvoltarea şi reglementarea tehnologiilor de inteligenţă artificială", se arată într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

În mesajul transmis participanţilor, Nicuşor Dan, a subliniat că "inteligenţa artificială începe să fie utilizată în activităţi care, până de curând, erau considerate exclusiv umane", arătând că provocarea esenţială nu mai este dacă aceste tehnologii vor fi integrate, ci în ce condiţii, "cu ce reguli, cu ce limite şi cu ce garanţii".

Totodată, preşedintele a reafirmat principiul fundamental potrivit căruia actul de justiţie rămâne unul de responsabilitate umană, întemeiat pe independenţă, imparţialitate şi respectarea drepturilor fundamentale, precizează sursa citată.

Forumul s-a încheiat prin semnarea Memorandumului "Just.AI - Inteligenţa artificială în serviciul sistemului judiciar", document care marchează asumarea la nivel naţional a primului cadru instituţional larg de cooperare şi reflecţie strategică între autorităţile şi organizaţiile participante, conform Administraţiei Prezidenţiale.

Memorandumul stabileşte premisele constituirii primului mecanism naţional permanent de dialog interinstituţional şi expertiză multidisciplinară, destinat elaborării unor principii, standarde şi propuneri privind integrarea responsabilă a inteligenţei artificiale în sistemul judiciar din România.

Instituţiile semnatare vor desemna reprezentanţi permanenţi în grupurile de lucru, care îşi vor începe activitatea în următoarele săptămâni.

Prima etapă va consta într-o evaluare structurată a nevoilor sistemului judiciar, prin consultări cu magistraţi, organe de cercetare penală şi personal auxiliar.

Până în luna octombrie 2026, grupurile vor elabora rapoarte de diagnostic instituţional privind priorităţile operaţionale, riscurile asociate utilizării inteligenţei artificiale şi principalele direcţii de modernizare digitală a sistemului judiciar, se mai arată în comunicatul amintit.

Documentele vor fi făcute publice şi supuse consultării societăţii civile şi profesioniştilor din domeniu.

Pe parcursul anului 2026 şi a începutului anului 2027, vor fi analizate soluţiile tehnologice existente sau care pot fi dezvoltate pentru sistemul judiciar românesc, inclusiv posibilitatea implementării unor proiecte pilot în instanţe şi parchete selectate.

Rezultatele vor fi prezentate în cadrul celei de-a doua ediţii a Forumului "Just.AI", programată pentru anul 2027, când va fi făcut public un raport integrat şi un plan naţional de acţiune.

Prin acest demers, România îşi afirmă obiectivul de a participa activ la dezbaterea europeană şi internaţională privind utilizarea inteligenţei artificiale în domeniul justiţiei, într-o abordare centrată pe om, bazată pe încredere, transparenţă şi responsabilitate instituţională, conchide sursa menţionată.

