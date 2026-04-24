Țara în care Inteligența Artificială va înlocui funcționarii de stat în următorii ani. Noul model guvernamental va schimba total serviciile publice

A.S. Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepreședinte și prim-ministru al Emiratelor Arabe Unite și conducător al emiratului Dubai a anunțat o transformare majoră a modului în care funcționează administrația publică din Emiratele Arabe Unite, bazată pe utilizarea extinsă a inteligenței artificiale. Oficialul susține că noul model guvernamental va schimba fundamental modul în care sunt livrate serviciile publice.

Potrivit declarațiilor sale, lansarea acestui model are loc „sub directivele președintelui Emiratelor Arabe Unite”, iar obiectivul este ca, în termen de doi ani, 50% dintre sectoarele, serviciile și operațiunile guvernamentale să funcționeze pe bază de inteligență artificială de tip „Agentic AI”, adică sisteme autonome capabile să ia decizii și să execute sarcini.

„În conformitate cu directivele președintelui Emiratelor Arabe Unite, lansăm un nou model de guvernare. În termen de doi ani, 50% din sectoarele, serviciile și operațiunile guvernamentale vor funcționa pe baza tehnologiei Agentic AI, ceea ce va face din Emiratele Arabe Unite primul guvern din lume care operează la această scară prin intermediul sistemelor autonome”, a scris oficialul în debutul postării.

„Inteligența artificială nu mai este doar un instrument. Ea analizează, decide, execută și se îmbunătățește în timp real. Va deveni un partener executiv care va îmbunătăți serviciile, va accelera luarea deciziilor și va crește eficiența”, a declarat premierul Khalid Sheikh Mohammed.

Acesta a subliniat că transformarea are un termen clar de implementare de doi ani. Performanța instituțiilor va fi evaluată în funcție de viteza de adoptare a noilor tehnologii, calitatea implementării și capacitatea de a utiliza AI pentru reorganizarea activității guvernamentale.

În paralel, autoritățile vor investi în formarea angajaților din sectorul public.

„Fiecare angajat federal va fi instruit pentru a stăpâni inteligența artificială, construind astfel una dintre cele mai solide capacități la nivel global în domeniul guvernării bazate pe AI”, a mai precizat premierul.

Implementarea proiectului va fi coordonată de Mansour bin Zayed Al Nahyan, în timp ce execuția va fi asigurată de un grup de lucru dedicat, condus de Mohammad Al Gergawi.

În final, premierul a punctat că, în ciuda accelerării tehnologice, principiul de bază rămâne neschimbat: „Oamenii sunt pe primul loc. Obiectivul nostru este un guvern mai rapid, mai receptiv și mai eficient.”

Statele care folosesc AI în dezvoltarea sistemelor militare

Marile puteri accelerează dezvoltarea sistemelor militare cu inteligență artificială. Potrivit unei analize publicate de The New York Times, tot mai multe state investesc în tehnologii autonome, de la drone care pot selecta singure ținte până la sisteme care coordonează atacuri în timp real, la viteze imposibil de gestionat de oameni.

În centrul competiției se află SUA și China, însă lista țărilor implicate se extinde rapid. Rusia și Ucraina își testează constant capacitățile pe front, în timp ce state precum India, Israel sau Iran investesc la rândul lor în inteligență artificială militară. În Europa, Franța, Germania, Marea Britanie și Polonia accelerează programele de înarmare, pe fondul incertitudinilor privind angajamentele de securitate.