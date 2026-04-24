Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
Țara în care Inteligența Artificială va înlocui funcționarii de stat în următorii ani. Noul model guvernamental va schimba total serviciile publice

A.S. Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepreședinte și prim-ministru al Emiratelor Arabe Unite și conducător al emiratului Dubai a anunțat o transformare majoră a modului în care funcționează administrația publică din Emiratele Arabe Unite, bazată pe utilizarea extinsă a inteligenței artificiale. Oficialul susține că noul model guvernamental va schimba fundamental modul în care sunt livrate serviciile publice.

Transformarea are un termen clar de implementare de doi ani. FOTO: Shutterstock

Potrivit declarațiilor sale, lansarea acestui model are loc „sub directivele președintelui Emiratelor Arabe Unite”, iar obiectivul este ca, în termen de doi ani, 50% dintre sectoarele, serviciile și operațiunile guvernamentale să funcționeze pe bază de inteligență artificială de tip „Agentic AI”, adică sisteme autonome capabile să ia decizii și să execute sarcini.

„În conformitate cu directivele președintelui Emiratelor Arabe Unite, lansăm un nou model de guvernare. În termen de doi ani, 50% din sectoarele, serviciile și operațiunile guvernamentale vor funcționa pe baza tehnologiei Agentic AI, ceea ce va face din Emiratele Arabe Unite primul guvern din lume care operează la această scară prin intermediul sistemelor autonome”, a scris oficialul în debutul postării.

„Inteligența artificială nu mai este doar un instrument. Ea analizează, decide, execută și se îmbunătățește în timp real. Va deveni un partener executiv care va îmbunătăți serviciile, va accelera luarea deciziilor și va crește eficiența”, a declarat premierul Khalid Sheikh Mohammed.

Acesta a subliniat că transformarea are un termen clar de implementare de doi ani. Performanța instituțiilor va fi evaluată în funcție de viteza de adoptare a noilor tehnologii, calitatea implementării și capacitatea de a utiliza AI pentru reorganizarea activității guvernamentale.

În paralel, autoritățile vor investi în formarea angajaților din sectorul public.

„Fiecare angajat federal va fi instruit pentru a stăpâni inteligența artificială, construind astfel una dintre cele mai solide capacități la nivel global în domeniul guvernării bazate pe AI”, a mai precizat premierul.

Implementarea proiectului va fi coordonată de Mansour bin Zayed Al Nahyan, în timp ce execuția va fi asigurată de un grup de lucru dedicat, condus de Mohammad Al Gergawi.

În final, premierul a punctat că, în ciuda accelerării tehnologice, principiul de bază rămâne neschimbat: „Oamenii sunt pe primul loc. Obiectivul nostru este un guvern mai rapid, mai receptiv și mai eficient.”

Statele care folosesc AI în dezvoltarea sistemelor militare

Marile puteri accelerează dezvoltarea sistemelor militare cu inteligență artificială. Potrivit unei analize publicate de The New York Times, tot mai multe state investesc în tehnologii autonome, de la drone care pot selecta singure ținte până la sisteme care coordonează atacuri în timp real, la viteze imposibil de gestionat de oameni.

În centrul competiției se află SUA și China, însă lista țărilor implicate se extinde rapid. Rusia și Ucraina își testează constant capacitățile pe front, în timp ce state precum India, Israel sau Iran investesc la rândul lor în inteligență artificială militară. În Europa, Franța, Germania, Marea Britanie și Polonia accelerează programele de înarmare, pe fondul incertitudinilor privind angajamentele de securitate.

Top articole

Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
digi24.ro
image
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii
stirileprotv.ro
image
Spionul moldovean care vindea secretele României către Rusia este extrădat. Imagini în premieră
gandul.ro
image
Pași decisivi pentru finalizarea Autostrăzii Sibiu - Pitești
mediafax.ro
image
Povestea incredibilă a eroului Universității Craiova din Cupa României Betano. A scăpat ca prin urechile acului de războiul din Iran
fanatik.ro
image
Pe lângă cetățenia sârbă, Victor Ponta ar deține și cetățenia turcă. El neagă, dar actele oficiale îl contrazic EXCLUSIV
libertatea.ro
image
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
digi24.ro
image
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a postat imagini uimitoare
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
Topul celor mai bogate țări din lume. Nu, SUA nu se află printre ele, iar Germania și Franța nu se regăsesc nici măcar în primele 10
antena3.ro
image
Descoperire uluitoare în Botoşani. Tezaur vechi de 2.000 de ani, găsit de un bărbat cu detectorul de metale
observatornews.ro
image
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
cancan.ro
image
Pensionarii din străinătate riscă să piardă bani! Ce nu ți-a spus nimeni despre pensia din România
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Criză temporară la pompă. De ce a dispărut motorina din zeci de staţii de la cel mai mare lanţ de benzinării din România. Cât costă carburantul azi, 24 aprilie
playtech.ro
image
Cum se leagă afacerile familiei Iancu-Sălăjanu de numele lui Lucian Bode: pensiunea secretă de la țară
fanatik.ro
image
Agenții de la poarta de îmbarcare din aeroport au dezvăluit 11 lucruri pe care nu le fac niciodată când călătoresc cu avionul
ziare.com
image
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Sfârșitul unei iluzii. Cum au luat-o la vale procentele lui Nicușor Dan ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul de la țară al Olguței Berbec. Artista și-a ridicat o vilă impunătoare în satul natal. Are și o grădină imensă, chiar lângă pădure. Casa este ca din filme. De VIS! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Secretul mașinii care-l însoțește pe Putin. Președintele Rusiei se teme de un asasinat VIDEO
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Măsurile luate de Copos după scandalul izbucnit în legătură cu restaurantul Panoramic pe care îl deține în Brașov: „Intenția nu a fost să se încalce legea”. De ce au întârziat autorizațiile și ce spun autoritățile
actualitate.net
image
Puzzle-ul cu fructe care te va pune în încurcătură. Doar 1 din 10 oameni găsește răspunsul corect în 11 secunde. Te numeri printre ei?
click.ro
image
Astăzi s-a născut Elisabeta Polihroniade. Povestea fascinantă a femeii care a făcut istorie în șahul românesc
click.ro
image
Viața unei zodii se schimbă radical de la 1 mai! Acest nativ credea că totul este pierdut, dar Universul îi schimbă destinul
click.ro
Regina Maria și Regele Ferdinand profimedia 0676866552 jpg
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria
okmagazine.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Amber Heard foto Profimedia jpg
Cum arată viața actriței Amber Heard după ce a renunțat la faimă, și-a schimbat numele și s-a mutat în Spania
clickpentrufemei.ro
coiful de la cotofenesti adevarul jpeg
Directorul MNIR respinge speculațiile privind autenticitatea coifului de la Coțofenești recuperat din Olanda
historia.ro
Tudor Gheorghe, transportat de urgență la spital. Celebrul artist ar fi căzut în baia unui hotel
image
Puzzle-ul cu fructe care te va pune în încurcătură. Doar 1 din 10 oameni găsește răspunsul corect în 11 secunde. Te numeri printre ei?

OK! Magazine

image
E grozav să ai 8 ani! Prințul Louis apare așa cum nu-l știe nimeni, într-un video din vacanța de primăvară a familiei

Click! Pentru femei

image
Cum arată viața actriței Amber Heard după ce a renunțat la faimă, și-a schimbat numele și s-a mutat în Spania

Click! Sănătate

image
Cercetători: Acesta este „punctul G” masculin