Ciprian Ciucu mizează pe inteligența artificială în administrația publică: „AI-ul este game changer. Fa-bu-los!”

Inteligența artificială poate schimba fundamental modul în care funcționează administrația publică, susține primarul general al Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu. Acesta spune că a început deja să folosească astfel de instrumente pentru analiza datelor și dezvoltarea unor proiecte concrete pentru Primăria Capitalei.

Ciucu a explicat că încearcă să rămână conectat la evoluțiile tehnologice și avertizează că lipsa adaptării poate duce rapid la decalaj profesional.

„Încerc să mă țin la curent cu tehnologia, după o vârstă, dacă nu ești atent/ă, rămâi în urmă fără să îți dai seama. De când am doar funcții de conducere și nu mai lucrez eu direct pe documente, să culeg și să analizez date, să scriu rapoarte etc. îmi era teamă că-mi ies din mână. Acum sunt beneficar de documente și sunt bombardat cu informații disparate și dispersate”, a scris Ciucu într-o postare pe Facebook.

A renunțat la ChatGPT și a trecut la Claude

Primarul a declarat că și-a dezactivat abonamentul la ChatGPT și a ales să folosească platforma Claude, despre care spune că i-a oferit rezultate foarte bune în analiza documentelor administrative.

„AI-ul este game changer. E fabulos. M-am "jucat" cu două proiecte. Unul în "chat" și unul în "artifacts"”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, unul dintre primele teste a vizat analiza unui fișier Excel complex, care conținea situația miilor de imobile administrate de Administrația Fondului Imobiliar.

Edilul susține că, după procesarea informațiilor cu ajutorul inteligenței artificiale, a reușit să înțeleagă mai clar politicile și deciziile luate în acest domeniu în ultimele două decenii.

„Am înțeles politicile si deciziile luate în acest domeniu în ultimii 20 de ani, ceea ce nu a reușit să-mi explice niciun funcționar public până acum”, a precizat primarul.

Mockup pentru noul site al Primăriei Capitalei

Un al doilea proiect realizat cu ajutorul inteligenței artificiale a fost crearea unui concept pentru viitorul site al Primăriei Municipiului București.

Ciprian Ciucu a explicat că a cerut dezvoltarea unui mockup inspirat din structura și designul site-ului Primăriei Sectorului 6.

Rezultatul l-a impresionat, edilul descriindu-l drept „fa-bu-los!”.

Analiza strategiilor administrative

Primarul a anunțat că intenționează să folosească inteligența artificială și pentru sintetizarea strategiilor administrative voluminoase pe care, spune el, puțini le citesc integral.

Scopul este realizarea unui exercițiu de coerentizare și planificare strategică la nivelul administrației Capitalei.

„Mâine, dacă tot este liber o să îi dau să-mi sintetizeze din zecile de strategii stufoase pe care nu le citește nimeni și vom face împreună un mic exercițiu coerentizare a strategiilor și de planificare strategică”, a transmis Ciucu.

În mesajul său, primarul a subliniat că modernizarea administrației începe cu deschiderea liderilor către învățare continuă și adaptare.

„Am mai zis-o în urmă cu câțiva ani... Un primar este dator să învețe permanent. Și să înțeleagă profund ceea ce are de condus”, a concluzionat Ciprian Ciucu.