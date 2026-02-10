Video Român prins în Italia cu 100 de kilograme de cocaină, în valoare de 3 milioane de euro

Un șofer român a fost reținut de polițiștii italieni după ce a fost prins transportând cu TIR-ul cocaină în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Drogurile au fost descoperite într-o parcare din Toscana, unde bărbatul oprise în mod suspect, în apropierea unei zone industriale. Polițiștii au decis să verifice documentele și încărcătura, observând imediat comportamentul agitat al șoferului, care nu a putut explica motivul opririi în acel loc, notează RAI News.

Oficial, bărbatul transporta îngrășăminte către sudul Italiei, dar suspiciunile oamenilor legii au fost confirmate rapid de patrupedul echipajului. Câinele a detectat imediat prezența drogurilor, iar verificările au scos la iveală 100 de pachete de cocaină aproape pură, cu o greutate totală de aproximativ 100 de kilograme.

Șoferul a fost imediat reținut, iar poliția italiană a demarat investigații pentru a stabili originea și destinația transportului de droguri. Descoperirea vine într-un context în care autoritățile italiene intensifică controalele împotriva traficului de substanțe interzise, iar confiscarea acestei cantități de cocaină reprezintă unul dintre cele mai importante cazuri recente din regiune.