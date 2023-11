Cum alegem anvelopele de iarnă și la ce trebuie să fim atenți ca sa nu fim amendați pe ninsoare

Vulcanizările din toată țara au fost luate cu asalt de șoferii români care au fost prinși de vremea rea cu mașinile neechipate cu anvelope de iarnă. Ce opțiuni de cauciucuri trebuie excluse.

Cozi impresionante s-au format la centrele de service, unii conducători auto așteptând chiar și trei ore pentru a-și înlocui anvelopele cu unele adecvate sezonului, așa cum este legal.

În atelierele care funcționează pe bază de programare, listele de așteptare se întind acum până în decembrie. Evident, prețurile au crescut, schimbul de anvelope costând acum între 140 și 240 de lei pe set, de la 100-150 de lei cât era un astfel de serviciu în vară, de exemplu.

În încercarea de a economisi, unii șoferi optează pentru anvelopele all season (toate sezoanele). Specialiștii subliniază, însă, necesitatea unei vizite la service pentru a verifica starea anvelopelor și a preveni astfel posibile accidente. Conform experților, adâncimea minimă legală a profilului anvelopei este de 1,6 milimetri, însă producătorii din domeniu recomandă pentru siguranță optimă o adâncime minimă de 4 milimetri pentru cauciucurile de iarnă sau all season.

Renunțați să vă gândiți la anvelope SH

La fel, sperând să facă economie, mulți șoferi optează să-și monteze pe mașini anvelope la mâna a doua, dar experții susțin că deşi plătesc mai puțin, se expun unui mare pericol. O anvelopă veche nu mai este aderentă chiar dacă profilul este unul regulamentar, de cel puțin 1,6 milimetri. Cauciucul are cea mai bună aderență imediat după ce a fost fabricat. Cu fiecare zi care trece, el îmbătrânește și devine mai puțin aderent. Din acest motiv o anvelopă care are cinci ani nu mai trebuie utilizată chiar dacă are profilul corespunzător.

Potrivit legii, anvelopele de iarnă devin obligatorii în condiții de polei, zăpadă sau gheață. Șoferii care sunt surprinși circulând fără anvelope de iarnă în aceste condiții riscă o amendă de până la 3.000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare. În cazul în care utilizarea cauciucurilor inadecvate duce la un accident, sancțiunile pot fi mult mai drastice, inclusiv penale.

Amenzi pentru necurățarea parbrizului

În plus, pe perioada iernii este obligatorie dotarea mașinii cu racletă. Pentru ca operațiunea să fie și mai facilă, te poți înarma și cu un spray de dezghețare a geamurilor și parbrizului. Curățarea mașinii de zăpadă trebuie făcută cu mare atenție pentru că dacă nu este realizată cum trebuie șoferii sunt pasibili de amendă. Astfel, Codul rutier stabilește că „nerespectarea obligației de a menține permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, dacă prin aceasta se restrânge sau se estompează vizibilitatea în timpul mersului” reprezintă contravenție. Aceasta poate fi sancționată de polițiști cu amendă prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni (de la șase la opt puncte-amendă), respectiv cuprinsă între 870 și 1.160 de lei. Cu toate că nu este specificat în lege, experții în siguranță rutieră recomandă și o bună curățare a oglinzilor înainte de plecarea la drum.

În fine, este bine să aveți în portbagaj o lopată, fie ea și rabatabilă, cabluri auto pentru transferul de curent, o coardă de tractare, sare gemă și o pereche de mănuși.

Cum sunt marcate anvelopele de iarnă

Cauciucurile de iarnă pot avea o serie de simboluri și marcaje care indică caracteristicile și destinația lor.

Marcajul “M+S” (Mud and Snow): Acesta indică că anvelopele sunt potrivite pentru condiții de noroi și zăpadă. Cu toate acestea, acest marcaj nu garantează performanța optimă pe gheață.

Marcajul “3PMSF” (Three Peak Mountain Snowflake): Acesta este un simbol recunoscut la nivel european care indică că anvelopa a trecut teste de performanță pentru utilizare pe zăpadă.

Marcajul “Iarna” sau “Snow”: Acest marcaj indică clar că anvelopele sunt destinate utilizării în sezonul rece.

Marcajele cu pictograme: Cauciucurile pot avea și pictograme care indică anumite caracteristici, cum ar fi aderența pe zăpadă, pe gheață sau pe carosabil ud.

Tarifele pentru cauciucurile de iarnă pot varia în funcție de producător, model și dimensiune. De asemenea, prețurile pot fi influențate de locul de achiziție, perioada în care le cumperi și eventualele promoții sau reduceri. În medie, un set de patru cauciucuri de iarnă pentru o mașină de dimensiuni obișnuite poate varia între 600 și 1.500 de lei sau mai mult, în funcție de specificații.