Cozi imense la schimbat de cauciucuri. Iarna i-a luat prin surprindere pe șoferi

Vremea capricioasă și primele semne ale iernii au surprins numeroși șoferi nepregătiți, transformând atelierele de schimbare a anvelopelor în adevărate puncte de interes.

Cozi impresionante s-au format la centrele de service, unii conducători auto așteptând chiar și trei ore pentru a-și înlocui anvelopele.

În atelierele care funcționează pe bază de programare, listele de așteptare se întind acum până în decembrie. În încercarea de a economisi, unii șoferi optează pentru anvelopele all season. Specialiștii, însă, subliniază necesitatea unei vizite la service pentru a verifica starea anvelopelor și a preveni astfel posibile accidente.

Anvelopele de iarnă devin obligatorii în condiții de polei, zăpadă sau gheață. Cu ninsori deja înregistrate în multe regiuni, service-urile au devenit extrem de solicitate încă de la primele ore ale dimineții.

Prețurile pentru schimbul de anvelope au crescut

Între timp, prețurile au crescut, schimbul de anvelope costând acum între 140 și 240 de lei.

„Cele mai bune oferte sunt la începutul sezonului pentru că atunci prețurile sunt cele mai bune. În timpul sezonului automat furnizorii vor mări prețurile”, a explicat Vlad Niță, șef centru vânzări și service roți, potrivit Observator.

„Anvelopele noi pot fi depozitate 5 ani, se pot monta pe mașină și se poate rula încă 5 ani. Deci durata maximă de viață a unei anvelope poate să fie de până la 10 ani, dar niciodată mai mult de 5 ani pe mașină”, a mai explicat specialistul.

Unii șoferi aleg să folosească anvelope second-hand pentru a evita costurile duble de schimbare a anvelopelor de două ori pe an. În plus, aceștia scapă și de costurile de depozitare, care pot ajunge la 1.000 de lei pe an.

Specialiștii recomandă însă apelarea la un service autorizat pentru a verifica starea anvelopelor. Pneurile neconforme pot cauza accidente grave.

Potrivit Observator, adâncimea minimă legală a profilului anvelopei este de 1,6 milimetri, însă producătorii de anvelope recomandă pentru siguranță optimă o adâncime minimă de 3 milimetri pentru anvelopele de vară și de 4 milimetri pentru cele de iarnă.

Șoferii fără anvelope de iarnă vor fi amendați

Șoferii care sunt surprinși circulând fără anvelope de iarnă în condiții de iarnă riscă o amendă de până la 3.000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare.

Recent, două accidente au avut loc din cauza șoferilor care circulau cu anvelope de vară. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Este vorba despre un accident produs pe DN 2F km 31+500 în interiorul localității Plopana și despre un eveniment rutier fără victime produs pe DN 2F km 16+700 în exteriorul localității Secuieni, din județul Bacău. Ambii șoferi aveau anvelope de vara, arată bacau.net.

În ciuda avertismentelor și a codului galben anunțat atât online, cât și la televiziuni, mulți șoferi au fost luați prin surprindere de schimbarea vremii, formând cozi imense la vulcanizările din Municipiul Bacău.