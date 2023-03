Cum acționa gruparea de elevi care distribuia droguri în școli. „Exact ca-n filme, ești nebun! Am crezut că mă duc la pușcărie”

Referatul DIICOT cu propunerea de arestare preventivă în cazul suspecţilor din dosarul drogurilor pentru elevi descrie modul în care procedau tinerii traficanți, dar și motivele necesității privării de libertate a inculpaților. Doi dintre cei zece tineri au fost plasați în arest preventiv.

DIICOT a înaintat Tribunalului București propunerea de arestare preventivă, în cazul dosarului drogurilor pentru elevi, doi dintre inculpați fiind plasați în arest preventiv, alți doi în arest la domiciu, iar pentru alți șase tineri s-a dispus plasarea sub control judiciar.

Printre tinerii inculpați plasați sub control judiciar este și fiul de 17 ani al secretarului de stat din MAE.

Potrivit rechizitoriului anchetatorilor, „privarea de libertate a inculpaților este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică”, DIICOT menționând că „în cauză subzistă un pericol social deosebit de ridicat generat de faptele presupus a fi săvârșite de către acești inculpați, care, având un caracter de repetabilitate, demonstrează perseverența acestuia în comportamentul infracțional și periculozitatea lor”.

Acceptarea socială, condiționată de disponibilitatea de a comite infracțiuni

Anchetatorii au constatat propagarea unei mentalități care condiționează acceptarea socială de disponibilitatea de a comite infracțiuni.

„Inculpații, deși provin din familii de bună condiție socială și au posibilități materiale rezonabile, au ales să adopte un comportament de sfidare a normelor legale și de conviețuire socială și sa transforme consumul și traficul de droguri într-un mod de viață”, au mai notat anchetatorii, menționând totodată constatarea propagării „unei mentalități în virtutea căreia acceptarea socială, în anturaj, este condiționată de apetența și disponibilitatea de a comite infracțiuni la regimul drogurilor și de a intra într-o anumită stare de spirit pe fondul consumului de droguri”.

Potrivit anchetatorilor, „acest fapt a fost posibil prin stabilirea unei ierarhii în cadrul grupului, în baza căreia inc. I 1 , indicat de toți ceilalți ca lider, decidea cine face parte sau nu din grup și care și este rangul in ierarhie, precum și cărora dintre membrii grupului li se permitea să vândă droguri și la ce scară. Aceste este de altfel și contextul în care inc. I 7a aderat la grup spre finele anului 2022,cu rolul de furnizor/distribuitor de droguri, la momentul în care inc. I 5 ,temându-se de organele de poliție, a redus activitatea de trafic de droguri”.

„Astfel, desfașurându-și activitatea în mod constant , inculpații au ajuns să capete notorietate în rândurile consumatorilor de droguri adolescenți și tineri, ceea ce le aducea,pe lângă o validare socială în mediul lor, și posibilitatea unor venituri consistente. Structura și evoluția în timp a grupului infracțional organizat este clar ilustrată de harta relațională pe care o atașăm dosarului cauzei”, au mai arătat anchetatorii.

Libertatea inculpaților, „un pericol concret pentru ordinea publică”

Anchetatorii concluzionează că „lăsarea în libertate a inculpaților prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, fiind de natură să genereze o rezonanță socială negativă în comunitate, dată fiind implicarea notorie în traficul de droguri de risc și mare risc și riscul pe care consumul cvasi generalizat de droguri îl prezintă pentru tineri și adolescenți pe termen lung, în condițiile în care numeroase studii medicale arată că dezvoltarea intelectuală și emoțională a tinerilor este grav afectată de consumul de substanțe interzise”.

Anchetatorii au mai menționat că „reacţia de apărare a statului în sensul combaterii fenomenului trebuie adecvată, inclusiv prin adoptarea de măsuri ferme, în registrul cărora se înscriu şi cele privative de libertate” este necesară în contextul în care „fenomenul traficului de droguri de risc și mare risc pe piaţa internă se menţine constant şi într-un trend crescător, inclusiv în rândurile populației de vârstă școlară și a tinerilor, astfel cum rezultă și din datele furnizate de către Agenția Națională Antidrog, potrivit Raportului anual cu privire la traficul și consumul de droguri în anul 2021, în România”.

„Rezonanța socială negativă generată de sentimentul de insecuritate în rândul societăţii civile și de împrejurarea că astfel de fapte, neurmate de o ripostă fermă a autorităților, ar întreţine climatul infracţional şi ar crea inculpaților impresia că pot persista în sfidarea legii”, au mai subliniat anchetorii.

Stenograme: „Am pus în story și e filaj”

O serie de stenograme publicate de G4media arată de altfel momentul în care tinerii au ajuns în atenția autorităților.

„L: Da, am pus în story și e filaj… știi de unde m-a filat pe mine aseară garda?

Domn: Nu!

L:Fix la A în față, ești nebun?

Domn: Așa.

L: Deci la A… m-a luat p..a mea! A fost filaj aseară, p…a mea gen plecasem cu S. A depăsit mașina de poliție vreo șase mașini ca să vină în spatele meu.

Domn: Așa.

L: P…a mea. O mașină, un Ford cu CTR la număr gen, filează tot gen, a stat după mine aseară. Mi-a urmărit mașina non stop. A venit după mine și-n Bucureștii Noi, a venit după mine peste tot.

Domn: Mamă!

L: Bă, c…ie, exact ca-n filme, ești nebun! M-a tras pe dreapta și Sorin avea la el.. bă, blindat! Bă, tot ce avea în casă, c…ie, vroia să scape de ele, ești nebun la cap! Și, bă c…ie, eu am crezut aseară că mă duc la pușcărie, c…ie! Să mor dacă te mint cu ceva! Tu știi câte căcaturi s-au întâmplat aseară? O să-ți trimit un vocal că i l-am trimis lui A , dar te rog eu să nu mai zici la nimeni, la nimeni, nimeni, nimeni!”, este una din stenogramele care arată discuțiile dintre tineri.

Una din stenogramele publicate arată și modul în care tinerii cumpărau drogurile.

„C: Vin în spate să mi-i dai pe geam?

M: Îhî!

C: Sigur?

M: Da, mă!”, mai arată stenogramele publicate.