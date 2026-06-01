1 Iunie între emoție și portofel: Românii sunt mai cumpătați de Ziua Copilului, dar capcana cheltuielilor impulsive rămâne

Deși Ziua Copilului este asociată cu daruri, ieșiri în familie și experiențe speciale pentru cei mici, românii rămân mai cumpătați la cumpărături decât în alte perioade festive ale anului. Cu toate acestea, pentru o parte dintre părinți, presiunea emoțională și dorința de a crea amintiri memorabile pot conduce la cheltuieli mai mari decât cele planificate.

Ziua de 1 Iunie este una dintre puținele sărbători dedicate exclusiv copiilor, iar pentru multe familii reprezintă un prilej de a petrece timp împreună și de a oferi cadouri sau experiențe speciale celor mici. În ciuda încărcăturii emoționale a momentului, apetitul românilor pentru cumpărături rămâne relativ moderat comparativ cu alte perioade de consum intens din calendar.

Datele Barometrului Sezoanelor Financiare, realizat de Asociația CFA România cu sprijinul UniCredit Bank, arată că doar 12% dintre români declară că fac mai multe cumpărături decât în mod obișnuit cu ocazia Zilei Copilului. Prin comparație, 63% spun că își cresc cheltuielile de Crăciun și Revelion, iar 39% în perioada Black Friday.

Emoția momentului poate influența deciziile de cumpărare

Deși procentul celor care cheltuie suplimentar de 1 Iunie este redus, psihologii și specialiștii în comportamentul consumatorului atrag atenția asupra unui fenomen frecvent întâlnit în rândul părinților: cumpărăturile motivate emoțional.

Ziua Copilului activează dorința părinților de a oferi bucurie și de a crea experiențe memorabile. În multe cazuri, cheltuielile nu sunt determinate de nevoi concrete, ci de emoții precum afecțiunea, sentimentul de responsabilitate sau chiar teama de a nu-i dezamăgi pe cei mici. În contextul expunerii constante la reclame, oferte și mesaje comerciale care promovează ideea unei zile „perfecte”, unii părinți ajung să cumpere mai mult decât și-au propus inițial.

Acest mecanism este susținut și de rezultatele studiului. Aproximativ un sfert dintre respondenți recunosc că fac achiziții spontane în astfel de perioade, iar 41% spun că li se întâmplă acest lucru ocazional. Cumpărăturile impulsive apar adesea atunci când decizia este luată pe fond emoțional și nu în urma unei evaluări raționale a bugetului disponibil.

Bugetul există, dar este adesea depășit

Majoritatea românilor încearcă să își planifice cheltuielile înainte de sărbători sau campanii de reduceri. Potrivit cercetării, 68% dintre respondenți își stabilesc un buget înainte de a cumpăra cadouri ori produse aflate la promoție.

Totuși, planificarea nu garantează întotdeauna respectarea limitelor financiare. Aproape la fel de mulți participanți la studiu admit că au depășit, fie constant, fie ocazional, suma pe care și-au propus să o cheltuie. Acest comportament evidențiază diferența dintre intențiile financiare și deciziile luate în momentul cumpărării, atunci când emoțiile sau ofertele percepute drept avantajoase pot influența alegerile.

În cazul Zilei Copilului, tendința este amplificată de dorința de a recompensa copiii sau de a compensa timpul limitat petrecut împreună în restul anului. Pentru unii părinți, valoarea simbolică a cadoului devine mai importantă decât costul său.

Economisirea, asociată cu responsabilitatea

În pofida tentațiilor de consum, majoritatea românilor continuă să privească economisirea ca pe un comportament responsabil. Conform Barometrului Sezoanelor Financiare, cei mai mulți respondenți consideră că a pune bani deoparte înseamnă, în primul rând, să gestionezi responsabil resursele financiare. Aproape un sfert dintre participanți asociază economisirea cu pregătirea pentru viitor.

Aceste percepții sugerează că, în general, consumatorii sunt conștienți de importanța echilibrului financiar, chiar dacă uneori fac excepții în perioadele cu încărcătură emoțională ridicată.

Ziua Copilului poate deveni o lecție despre bani

Specialiștii în educație financiară consideră că 1 Iunie poate fi mai mult decât o ocazie pentru cadouri. Este și un moment potrivit pentru a-i familiariza pe copii cu noțiuni de bază despre gestionarea banilor.

Implicarea celor mici în alegerea unui cadou, discutarea unui buget sau explicarea diferenței dintre dorințe și nevoi sunt exemple de situații prin care copiii pot înțelege mai bine valoarea banilor și importanța alegerilor financiare.

„Mai important decât volumul cheltuielilor este felul în care acestea sunt decise: dacă sunt parte dintr-un plan sau rezultatul unui impuls de moment. Din punct de vedere financiar, această diferență contează mai mult decât suma cheltuită, pentru că influențează echilibrul bugetului pe termen scurt. Copiii își formează relația cu banii mult mai devreme decât cred mulți părinți, iar cele mai puternice lecții vin din comportamentele pe care le observă zi de zi în familie”, explică Florentina Almăjanu, director general al Asociației CFA România.

Într-o perioadă în care consumul este încurajat din toate direcțiile, datele studiului arată că românii reușesc să își păstreze, în mare parte, cumpătul de Ziua Copilului. Pentru familii, provocarea nu este neapărat cât cheltuiesc, ci dacă reușesc să transforme această zi într-o experiență valoroasă fără a pune presiune inutilă asupra bugetului.