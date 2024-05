Cum a ajuns Coldea să ofere consultanță. Denunțătorul Cătălin Hideg: „Mi-a făcut legătura un afacerist Chinez”

Miercuri, la intrarea în sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, omul de afaceri Cătălin Hideg, cel care i-a denunţat pe Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă, le-a spus jurnaliştilor că a venit să predea telefoanele folosite la înregistrarea foştilor generali SRI şi că cel care i-a făcut legătura cu generalul Coldea este un afacerist chinez, informează Agerpres.

„Vorbim de telefoane care trebuie să fie copiate în serverele de la Parchetul Naţional Anticorupţie pentru a fi declarate ca probe oficiale. (...) Sunt telefoanele cu care am făcut înregistrările ... Este vorba numai despre această predare a documentelor originale. Este vorba de trei telefoane mobile”, a spus Cătălin Hideg, la intrarea în DNA.

Prezenţa lui la DNA miercuri vine după ce vineri această instituţie a emis un comunicat de presă prin care a informat că Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, şi pe generalul Dumitru Dumbravă, fost şef în SRI, au fost puşi plasaţi sub control judiciar pe cauţiune, fiind acuzaţi de trafic de influenţă.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, începând cu data de 24 mai 2024, faţă de patru persoane (doi foşti militari, în prezent asociaţi în cadrul unor societăţi, un avocat din cadrul Baroului Bucureşti şi o persoană fără calitate specială), pentru săvârşirea unor infracţiuni de trafic de influenţă, forma participaţiei penale fiind autoratul şi complicitatea”, a transmis vineri DNA.

Deşi DNA nu a menţionat numele inculpaţilor, aceştia sunt generalii Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă, iar a patra persoană pusă sub acuzare este Dan Tocaci, un apropiat al celor trei. Dosarul a fost deschis în urma unui denunţ formulat de Cătălin Hideg.

În ceea ce îl priveşte pe omul de afaceri chinez care i-ar fi făcut cunoştinţă lui Cătălin Hideg cu Florian Coldea, acesta este Wang Yan, un personaj controversat, care în 1999 ar fi dobândit cetăţenie română și s-a numit Ion Alexandru, dar în anumite cercuri era cunoscut sub numele „Senatorul”.

Potrivit alephnews, în anul 2012, când şef operativ la SRI era chiar generalul Florian Coldea, la cererea acestei instituţii, lui Wang Yan i-a fost retrasă cetăţenia română, invocându-se motive care ţin de securitatea naţională. Curios este că, după ce o vreme a dispărut din România, în 2027-2018 el revine în ţară, unde se află şi în prezent. Numele lui apare în mai multe dosare ale DIICOT cu acuzaţii foarte grave, dar până acum nu a fost niciodată trimis în judecată. Potrivit aceloraşi surse, el locuieşte în Bucureşti, unde se ocupă cu intermedieri de servicii, şi marţi a fost şi el chemat la DNA.

Cătălin Hideg a declarat săptămâna trecută, într-o intervenţie la Antena 3 CNN, că Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Trăilă, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta să obţină o pedeapsă cu suspendare, într-un dosar în care are o condamnare în primă instanţă de 4 ani închisoare pentru fraude cu fonduri europene.

„Am avut o întâlnire cu domnul Dumbravă, care l-a recomandat pe domnul Trăilă ca viitorul meu avocat. Am fost la dânsul la birou, la cabinetul de avocatură, unde mi-au spus iniţial că vor 700.000 de euro plus TVA. Ulterior, eu i-am spus că e o sumă foarte mare, că nu am mai văzut asemenea onorarii în România. Dânsul mi-a spus că aşa a primit ordine de la domnii generali, că asta e suma pe care trebuie să o plătesc dacă vor să mă ia ca şi client. I-am spus că este foarte mult şi ofer suma de 500.000 de euro. Dânsul a zis: «Bine, nu pot să decid eu, trebuie să vorbesc cu domnii în generali şi peste câteva zile să vă transmit care a fost decizia». Ulterior, m-am prezentat din nou la cabinetul domnului avocat Trăilă şi mi-a spus că singura variantă pe care o acceptă este de 600.000 de euro cu TVA, altfel nu putem încheia acest contract de asistenţă juridică. Şi am semnat contractul”, a afirmat Cătălin Hideg, la Antena 3.

În schimbul acestor bani, i s-ar fi promis „optimizarea problemelor sale din justiţie”. „Când am încheiat contractul, mi-au spus că dacă lucrurile decurg bine la instanţa de fond şi judecătorul, care a fost student al domnului Trăilă, va da o rezoluţie pozitivă, la Curtea de Apel va fi mai simplu şi că vom scădea aceşti ani”, a spus afaceristul.

Cătălin Hideg a mai susţinut că a plătit o primă tranşă de 100.000 de euro, însă nu a mai avut bani, după care ar fi fost ameninţat să achite restul sumei, aşa că a depus un denunţ la DNA şi peste 20 de înregistrări cu „probe clare” împotriva celor care l-au ameninţat.

Pe de altă parte, însă, el a mărturisit că nu are probe că banii pe care i-a dat avocatului Trăilă ar fi ajuns la foştii generali Coldea şi Dumbravă.