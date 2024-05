Florian Coldea, urmărit penal de DNA. El este inculpat într-un dosar de mită și trafic de influență

Fostul șef operativ al SRI Florian Coldea a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru fapte de corupție.

Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului SRI, s-a prezentat, miercuri, la Direcţia Naţională Anticorupţie. La DNA a ajuns şi fostul general SRI Dumitru Dumbravă pentru a fi audiat într-un dosar în care sunt suspectați de mită și trafic de influență.

De asemenea, la DNA a ajuns și avocatul Doru Trăilă.

Pentru toți trei calitatea de suspect a fost schimbată în cea de inculpat, conform Antena 3, care citează surse din DNA.

Se știe la acest moment că, în cazul fostului general SRI Dumitru Dumbravă s-a dispus măsura controlului judiciar și s-a stabilit o cauțiune de 500.000 de lei.

Conform Gândul, cei doi generali SRI au fost audiați într-un dosar în care sunt suspectați de mită și trafic de influență. Este vorba de scandalul în care omul de afaceri Cătălin Hideg susține că aceștia au încercat să-l șantajeze și să-l facă să-și vândă afacerea din domeniul sanitar unor francezi.

Hideg a fost contactat și de Bogdan Neidoni, cu care fostul șef al SRI are o casă pe Coasta de Azur.

Afacerile fostului șef al Serviciului Român de Informații au ieșit la iveală după ce au fost făcute publice interceptări. De asemenea, Hideg a spus în fața procurorilor DNA că în schimbul „scăpării” de dosarul de la Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi, i s-ar fi cerut suma de 600.000 de euro.

Conform surselor Gândul, Coldea și Dumbravă au fost chemați la DNA după ce s-a deschis un dosar în rem pentru trafic de influență.

„Dumbravă, fost șef în SRI care se ocupa de relația cu Justiția statului paralel, a venit la DNA fără avocat. A fost, în aceasta cauză, audiat și avocatul Doru Trailă.

Denunțul a fost depus de afaceristul Catalin Hideg, care a anexat înregistrări cu solicitări repetate de mita din partea generalilor SRI de sute de mii de euro. E vorba și de o sumă de 600.000 euro în legătură cu un dosar de care se ocupă DNA, în care s-a încercat un trafic de influență la un afacerist, dar mita nefiind plătita, acesta a fost trimis în judecată. Dosarul este instrumentat de cunoscutul procuror Mihaela Iorga”, au transmis surse judiciare, în exclusivitate pentru sursa citată.

Cătălin Hideg a mai declarat că a depus la DNA peste 20 de înregistrări cu Dumitru Dumbravă și alții, convorbiri în care se vorbește inclusiv despre implicarea lui Florian Coldea.

„Din moment ce sunt 20 și ceva de înregistrări cu detalii, cu toate conversațiile, pe care eu personal le-am depus la DNA. Ce pot să spus mai mult de atât. Ei mi-au spus că o să-mi explodeze o bombă în față, că ei conduc România, că nu-mi dau seama cu cine mă pun. După ce am avut ultimele discuții, când s-a aflat că înregistrarea a ajuns în anumite locuri, am fost amenințat, dar ulterior nu am mai avut discuții cu dumnealor”, a mai spus Hideg.