CTP îi ironizează pe reprezentanții MApN care au prezentat incidentul din Galați: „Trei roboțași defecți egalează prostia umană”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a analizat într-un comentariu pe pagina sa personală de Facebook incidentul cu dronă de la Galați și reacția autorităților în urma acestui eveniment.

Gazetarul i-a ironizat vineri pe cei trei oficiali ai armatei române care au apărut dimineață în conferință de presă de la Ministerul Apărării Naționale să explice situația după incidentul cu dronă de la Galați.

„Dincolo de toate acestea și de tarantela politicanilor ce se va desfășura astăzi, rămâne o alternativă cât se poate de reală și dătătoare de fiori: ori cei trei roboțași defecți, îmbrăcați în uniformă, care au reprezentat Apărarea României în conferința de presă matinală, egalează prostia umană, ori există un ordin nescris să nu respingem niciun cadou aerian din partea Rusiei, chiar dacă o fi să fie omorâți niscai cetățeni români”, scrie Cristian Tudor Popescu.

Într-un comentariu pe pagina de socializare, sub titlul, „Să ne fie mai teamă de avioanele românești decât de dronele rusești?”, gazetarul Cristian Tudor Popescu analizează și prestația autorităților române în urma acestui incident.

CTP îi ia în colimator pe șeful statului, căruia îi face o sugestie, să-i scrie lui Putin.

„Sper să nu mai avem drone în spațiul nostru aerian, dar dacă vom avea și dacă nu punem în pericol locuitorii și să facem mai mult rău, veți vedea drone doborâte în România” (președintele N. Dan, 14.12.2025, declarație zâmbitoare cu ocazia prăbușirii unei drone rusești în curtea unui gospodar). Pe cale de consecință, trebuie să ne fie mai teamă de avioanele pe care le tot ridicăm degeaba, decât de obiectele zburătoare care vin de la Moscova? Acum, MAPN zice că „Nu am avut oportunități de doborâre a dronei”. Prin urmare, e de așteptat o scrisoare de protest a președintelui Dan către președintele Putin în care să ceară ferm să nu ni se mai trimită drone fără oportunități”, scrie gazetarul.

În analiza lui Cristian Tudor Popescu intră și șeful PSD Sorin Grindeanu, care s-ar face vinovat de faptul că vrea să blocheze Programul SAFE.

„Cât privește eventualitatea ca S. Grindeanu să fi fost acum premierul României, să ne reamintim că șeful PSD a reclamat guvernul Bolojan la CCR pentru OUG care declanșează semnarea contractului SAFE de înarmare europeană a României. Iar dacă G. Simion ar fi instalat în Palatul Victoria, legea care permite doborârea de drone străine (rusești), contestată vehement în Parlament de AUR-POT-SOS, ar fi abrogată în timp record”, mai scie CTP.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Ulterior, Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va convoca Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).