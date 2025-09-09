CTP, după ce Trump le-a cerut susținătorilor 15 dolari să ajungă în rai: „Face un biznis cu Atotputernicul, dar nu cu banii lui, cu banii americanilor!”

Cristian Tudor Popescu a susține că „Trump achiziționează indulgențe pentru sine direct de la Dumnezeu”, după ce președintele SUA a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a-l ajuta să ajungă în rai, prin intermediul unor emailuri neobișnuite adresate susținătorilor săi.

„Trump le cere susținătorilor săi să dea câte 15$ într-o strângere de fonduri blitz de 24 de ore. Pentru ce? Pentru ca el, DJ Trump, să fie admis în Rai. «Căci», mai zice președintele, «aud că nu stau prea bine în direcția asta. I`m really at the bottom of the totem pole (echivalat în românește: «Chiar sunt la fundul grămezii»)”, a declarat CTP.

Despre inițiativă, ziaristul a afirmat că republicanul „face un biznis cu Atotputernicul, dar nu cu banii lui, cu banii americanilor”.

„Astfel, Alesul se dovedește mai tare decât Papa în Evul Mediu. Pe atunci, orice om putea să-și cumpere, pe bani frumoși, o indulgență de la Sfântul Părinte, prin care i se ștergeau păcatele și putea fi chiar scutit de Purgatoriu, ca să ajungă din prima în Rai. Trump achiziționează indulgențe pentru sine direct de la Dumnezeu, face un biznis cu Atotputernicul, dar nu cu banii lui, cu banii americanilor!... Super Deal, să recunoaștem!

Și mai pune în ofertă, ca bonus pentru Paradis, forfotelile sale pentru a face o pace «pretty» («drăguță») în Ucraina”, a mai precizat Cristian Tudor Popescu.

Nu în ultimul rând, CTP a spus ironic faptul că susținătorii evanghelici ai lui Donald Trump (protestanți) îl sprijină financiar, deși protestantismul a pornit din opoziția față de „plata indulgențelor”.

„Culmea e că suporterii lui fanatici, zecile de milioane de creștini evanghelici, sunt protestanți. Iar protestantismul a început acum 500 de ani tocmai cu revolta împotriva afacerii indulgențelor catolice. Ceea ce nu-i va împiedica pe evanghelicii milenariști să cotizeze entuziast.

Astfel, America tuturor posibilităților mai concretizează încă una: Iisus Hristos a plătit pentru păcatele altora. Pentru păcatele lui Donald Trump plătesc alții. Hristos pe dos!”, a mai spus acesta.

Campanie de strângere de fonduri Trump de 24 de ore

Președintele SUA a trimis e-mailuri pentru strângerea de fonduri pentru campania electorală cu subiectul: „Vreau să încerc să ajung în Rai”.

Acestea menționează evenimente din trecut, inclusiv victoriile sale electorale, achitările în procesul de impeachment și bătăliile juridice în curs, ca parte a unei narațiuni spirituale, culminând cu presupusa intervenție divină care i-a permis să supraviețuiască tentativei de asasinat din 2024 din Butler, Pennsylvania.

„Anul trecut, am fost la milimetri de moarte când glonțul acela mi-a străpuns pielea. Întoarcerea mea triumfală la Casa Albă nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată!”, se arată în e-mail.

„Dar cred că Dumnezeu m-a salvat dintr-un singur motiv: pentru a face America din nou mare. Cu siguranță nu trebuia să supraviețuiesc glonțului unui asasin, dar, prin harul lui Dumnezeu Atotputernicul, am supraviețuit. AȘA CĂ ACUM, nu am altă opțiune decât să răspund Chemării la Datorie, dar nu pot să o fac singur”, a spus Trump.

E-mailul inițial de strângere de fonduri a fost trimis pe 23 august, urmat de e-mailuri suplimentare la fiecare câteva zile. Nu este clar ce a determinat fascinația bruscă a președintelui pentru rau, dar acest lucru a alimentat speculații intense online cu privire la starea sa de sănătate.

„Nu m-am simțit niciodată mai bine în viața mea”, a ținut să transmită Trump, pe Truth Social.