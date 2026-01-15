Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez: „Nu ne temem să înfruntăm diplomatic" SUA

Delcy Rodriguez, preşedinta interimară a Venezuelei, a afirmat joi, 15 ianuarie, într-un discurs în parlament că Venezuela nu se teme „să înfrunte diplomatic" Statele Unite, la mai puţin de două săptămâni după spectaculosul atac american din 3 ianuarie care a dus la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, relatează AFP.

„Ştim că Statele Unite sunt foarte puternice. (...) Nu ne temem să înfruntăm diplomatic prin dialog politic” Statele Unite, a Delcy Rodriguez în discursul său despre starea naţiunii, potrivit agenției internaționale de presă, citate de Agerpres.

Afirmațiile preşedintei interimare a Venezuelei au dclanşat ovaţii în Adunarea Naţională.

Trump: „Venezuela va deveni curând din nou o țară mare și prosperă”

Președintele american Donald Trump și președinta interimară Delcy Rodriguez au avut miercuri o convorbire telefonică, iar ambii lideri au descris discuția în termeni pozitivi.

Trump a descris-o pe Rodriguez drept o „persoană extraordinară”, asigurând că Statele Unite „se înţeleg foarte bine” cu noua lideră.

„Facem progrese extraordinare, în timp ce ajutăm Venezuela să se stabilizeze și să se redreseze (...). Acest parteneriat dintre Statele Unite ale Americii și Venezuela va fi unul spectaculos PENTRU TOȚI. Venezuela va deveni curând din nou o țară mare și prosperă, poate mai mult ca niciodată!”, a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale.

Afirmațiile sale, reluate și de Rodríguez, sunt oarecum surprinzătoare, având în vedere că, în urmă cu două săptămâni, SUA au lansat o operațiune în Venezuela pentru a-l captura pe Maduro și a-l aduce la New York, unde ar urma să fie judecat într-un presupus dosar de conspirație pentru trafic de droguri.

Amintim că Delcy Rodriguez a declarat că dorește „un nou curs politic” pentru Venezuela și a făcut apel la reconciliere națională, afirmând că societatea trebuie să depășească rănile provocate de ani de polarizare. Ea a criticat atât fosta conducere, cât și opoziția tradițională, susținând necesitatea unui dialog amplu.