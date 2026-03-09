Femeia care a tras mai multe focuri de armă asupra casei Rihannei a fost arestată. Gloanțele au lovit locuința artistei în timp ce ea și familia erau înăuntru

A fost identificată şi arestată femeia care a tras mai multe focuri de armă asupra reședinței din Los Angeles a celebrei cântărețe Rihanna. În momentul incidentului, artista se afla în locuință alături de partenerul ei, A$AP Rocky, și de cei trei copii ai lor.

Poliția din Los Angeles a identificat-o pe Ivanna Lisette Ortiz, o femeie de 35 de ani din Florida, drept persoana suspectată că a deschis focul asupra reședinței cântăreței Rihanna. Femeia a fost arestată sub acuzația de tentativă de omor, potrivit informațiilor transmise de filiala locală a postului NBC.

Incidentul s-a produs în cursul după-amiezii de duminică, în jurul orei locale 13:30, în cartierul rezidențial Beverly Crest, unde artista locuiește împreună cu partenerul ei, rapperul A$AP Rocky, și cu cei trei copii ai lor.

Potrivit Los Angeles Police Department, suspecta ar fi tras între șapte și nouă focuri de armă dintr-un automobil şi cel puțin patru gloanțe au lovit proprietatea vedetei, provocând pagube materiale.

Poarta din fața locuinței prezenta mai multe găuri de gloanțe, iar anchetatorii au examinat și o rulotă Airstream parcată pe aleea din fața reședinței, care ar fi putut fi, de asemenea, atinsă de proiectile.

Arestată la scurt timp după atac

Autoritățile spun că femeia se afla singură într-un automobil Tesla alb în momentul incidentului. Ea a fost localizată și arestată într-un centru comercial din apropiere, la aproximativ 30 de minute după atac.

Suspecta a fost încarcerată, iar instanța a stabilit o cauțiune de 10 milioane de dolari. Poliția a precizat că arma folosită ar fi fost o pușcă semiautomată de tip AR-15.

Potrivit poliției, în momentul în care au fost trase focurile de armă, Rihanna, A$AP Rocky și cei trei copii ai lor se aflau în interiorul casei, însă nimeni nu a fost rănit.

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit motivul atacului, iar reprezentanții celor doi artiști nu au oferit un punct de vedere oficial.

Rihanna, artista recompensată cu nouă premii Grammy și cunoscută pentru hituri precum „Umbrella”, are o relație cu A$AP Rocky din 2020. Cei doi au împreună trei copii – doi băieți și o fetiță – născuți în 2022, 2023 și 2025.