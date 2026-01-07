search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Institutul Nobel din Norvegia afirmă că premiul nu poate fi transferat, după ce Maria Corina Machado a spus că vrea să îl împartă cu Trump

Institutul Nobel din Norvegia a confirmat marţi că un Premiu Nobel nu poate fi transferat către terţi, după ce laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, a declarat luni că doreşte să îl "împartă" cu preşedintele american Donald Trump.

Maria Corina Machado FOTO: AFP
Maria Corina Machado FOTO: AFP

"Un Premiu Nobel nu poate fi revocat sau transferat altora. Odată ce laureatul sau laureaţii au fost anunţaţi, decizia este definitivă", a declarat purtătorul de cuvânt Erik Aasheim pentru EFE, scrie Agerpres.

"În ceea ce priveşte banii aferenţi premiului, laureatul sau laureaţii sunt liberi să îi folosească după cum consideră de cuviinţă", a clarificat reprezentantul Institutului Nobel din Norvegia, care are rol de secretariat al Comitetului Nobel din Norvegia.

Machado, care i-a dedicat Premiul Nobel lui Trump încă de când l-a primit, a declarat luni într-un interviu acordat reţelei americane Fox News că, "desigur, vrem să i-l dăm şi să-l împărţim cu el".

În interviu, ea i-a mulţumit preşedintelui SUA pentru "acţiunile curajoase" care au dus la capturarea celui care era până pe 3 ianuarie preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, deşi a recunoscut că nu a mai vorbit personal cu Trump din octombrie trecut, când Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace.

Potrivit ediţiei de luni a ziarului The Washington Post, decizia lui Machado de a accepta Premiul Nobel pentru Pace râvnit de Trump a costat-o sprijinul preşedintelui SUA, care, după capturarea lui Maduro, a declarat că lidera opoziţiei venezuelene nu se bucură nici de susţinere, nici de respect în propria ţară pentru a putea conduce o tranziţie.

În ciuda faptului că Machado i-a dedicat prestigiosul premiu lui Trump, faptul că nu a refuzat această recunoaştere este un "păcat de neiertat" pe care preşedintele american nu l-a uitat, au declarat pentru Washington Post două surse apropiate Casei Albe.

