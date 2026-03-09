search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
Procedurile parlamentare pentru alegerea unui nou Avocat al Poporului au fost amânate. Social democrații nu susțin propunerea USR

Publicat:

Procedurile parlamentare pentru alegerea unui nou Avocat al Poporului şi numirea în funcții a 6 membri ai conducerii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării şi a unui consilier la Curtea de Conturi au fost amânate luni de Birourile permanente reunite ale Parlamentului.

Avocatul Poporului FOTO: site Avocatul Poporului
Birourile permanente ale Camerei Deputaților şi Senatului s-au reunit luni online şi au avut un singur punct pe ordinea de zi - amânarea procedurilor parlamentare pentru numirea în funcții la unele instituții şi autorități publice (CNCD, Curtea de Conturi şi Avocatul Poporului).

Astfel, plenul reunit al Parlamentului care urma să aibă loc marți, de la ora 13:00, pentru a vota un nou Avocat al Poporului, cei 6 membri din conducerea CNCD şi un consilier la Curtea de Conturi a fost amânat pentru o altă dată, scrie Agerpres.

Noul Avocat al Poporului urma să fie ales pentru un mandat de 5 ani, după ce mandatul actualei șefe a acestei instituții, Renate Weber, a expirat în iunie 2024.

Potrivit negocierilor dintre partidele coaliției de guvernare, funcția de Avocat al Poporului revine USR.

USR a propus-o pentru această poziţie pe Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, însă PSD nu este de acord să o susţină, deoarece este beneficiară de pensie specială.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că parlamentarii social-democraţi nu vor susţine propunerea USR pentru Avocatul Poporului dacă persoana nominalizată beneficiază de pensie specială. El a precizat că nu este de acord cu numele care a fost vehiculat în ultima perioadă pentru ocuparea acestei funcții.

Senatorul USR Ştefan Pălărie a solicitat luni numirea în Parlament, în această săptămână, a unui nou Avocat al Poporului, susţinând că actuala şefă a instituţiei, Renate Weber, nu numai că a acumulat "bile negre", dar a şi atins "borna de doi ani de zile peste expirarea mandatului".

Întrebat dacă propunerea USR are susţinere în coaliţie, având în vedere că PSD ar putea să ceară o amânare a votului, Pălărie a răspuns că nu a auzit acest lucru.

„A existat în mod limpede un acord al coaliţiei de guvernare pentru acest algoritm al numirilor, am făcut parte dintr-o discuție a coaliţiei de guvernare în noiembrie, când se discuta de finalizarea acestui proces pe exact aceleași raţiuni, şi anume, doamna Weber trebuie să plece acasă, a trecut până şi perioada de garanţie a unei nominalizări, e nevoie să închidem subiectul Avocatului Poporului. Eu cred că dacă nu vor fi acordate voturile în baza unui acord dat, acela este un gest de maximă iresponsabilitate politică. Nu poţi face politică, nu te poți ridica la nivelul responsabilității de a conduce o țară, un popor, dacă vorba ta nu este echivalentă cu fapta”, a afirmat Pălărie.

