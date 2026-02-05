CSM a aprobat pensionarea Ionelei Tudor, judecătoarea devenită celebră pentru expresia „m-a sunat Lia”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis, joi, cererea judecătoarei Ionela Tudor de a ieși la pensie, cu data de 10 februarie 2026. Tudor a fost vicepreședinte delegat al Curții de Apel București și șefa Secției a X-a de contencios administrativ și fiscal, precum și pentru achiziții publice.

Potrivit minutei deciziei CSM, „Secția pentru judecători a hotărât înaintarea către președintele României a propunerilor privind eliberarea din funcție, prin pensionare, începând cu data de 10 februarie, a doamnei judecător Ionela Tudor, președinte al Secției a X-a de contencios administrativ și fiscal și pentru achiziții publice a Curții de Apel București, delegată în funcția de vicepreședinte al acestei instanțe”.

Parcurs profesional

Ionela Tudor, în vârstă de 51 de ani, a început cariera ca avocat (1998–2004), intrând apoi în magistratură. A ocupat funcții de judecător la Judecătoria Fetești, Judecătoria Slobozia, Tribunalul Călărași, Tribunalul Ialomița și Tribunalul București (2017–2021), iar din 2023 activa la Curtea de Apel București.

Printre cazurile controversate pe care le-a soluționat se numără și dosarul prin care a suspendat analiza tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, reclamat pentru plagiat, invocând „nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului”.

Episodul „m-a sunat Lia”

Judecătoarea a intrat în atenția publicului în decembrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă organizate de conducerea Curții de Apel București, formată din președinta Liana Arsenie și vicepreședinții Ionela Tudor și Domnica Adomniței.

În timp ce Arsenie răspundea la o întrebare, Tudor s-a uitat în telefon și a șoptit: „M-a sunat... M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, părăsind prezidiul. A revenit ulterior și i-a arătat președintei ecranul telefonului, citind mesajul: „Este exclus ca... este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat”. Episodul a stârnit atenția presei și a publicului, devenind simbolic pentru influența exercitată în sistemul judiciar.

Pensionarea Ionelei Tudor marchează astfel ieșirea din magistratură a unei figuri cunoscute atât pentru deciziile sale judiciare, cât și pentru momentul care a făcut-o celebră în spațiul public.