Un nou val de pensionări în magistratură: șase judecători pleacă, unul are doar 48 de ani

Un cunoscut judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție a depus cererea de pensionare la numai 48 de ani, urmând ca aceasta să fie analizată joi, 16 octombrie, de Consiliul Superior al Magistraturii.

Pe ordinea de zi a ședinței de joi a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se află cererile de pensionare depuse de șase judecători, între care Mihail Udroiu de la instanța supremă.

Dosarele judecate de Mihai Udroiu

Fost consilier al fostei șefe DIICOT Alina Bica, Mihail Udroiu a fost promovat judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție în 2023, după ce doi ani la rând (2021, 2022) a fost respins la proba interviului, potrivit Hotnews.

Mihail Udroiu a fostul unul dintre judecătorii din completul de la Înalta Curte de Casație și Justiție care s-a opus arestărilor preventive în dosarul Nordis. A luat decizia contrazicându-și propriile studii de specialitate publicate în „Codul de procedură penală. Comentariu pe articole”, o lucrare de bază a studenților și a practicienilor în drept penal, așa cum avea să arate magistratul din completul de divergență care a avut o opinie contrară.

Mihail Udroiu a făcut parte și din completul care în noiembrie 2023 a respins recursul în casație al DNA împotriva deciziei de încetare a procesului penal în dosarul finanţării campaniei electorale a lui Traian Băsescu din 2009, în care au fost judecate Elena Udrea şi Ioana Băsescu, condamnate în primă instanță la 8, respectiv 5 ani de detenție.

De asemenea, Udroiu a fost în completul care anul trecut a decis definitiv încetarea procesului penal, ca urmare a prescripției, în cazul fostului primar din Baia Mare Cătălin Cherecheș, judecat într-un al doilea dosar pentru luare de mită, acte de comerț incompatibile cu funcția, fals in declarații și corupere a alegătorilor.

Cea mai recentă soluție favorabilă inculpaților, pronunțată de Mihail Udroiu, a fost cea privind achitarea definitivă a fostului ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu.

Numele lui Mihail Udroiu a apărut în 2014 într-un dosar DNA disjuns din cel în care a fost cercetată fosta şefă a DIICOT Alina Bica. Udroiu era bănuit că l-ar fi ajutat pe omul de afaceri Bogdan Buzăianu, considerat unul dintre „băieții deștepți din energie”, să obţină un document emis de DIICOT. În schimb, afaceristul i-ar fi promis lui Udroiu că îi va oferi o excursie în Dubai. Dosarul a fost închis fără ca Udroiu să aibă vreo calitate.