Ilie Bolojan promite că cei responsabili de criza apei vor fi trași la răspundere: „Asta se va întâmpla în zilele următoare”

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 4 decembrie, la Viena, cu privire la criza apei potabile din Dâmboviţa şi Prahova, că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, până luni, consumatorii din zonă să poată beneficia de apă. Șeful Guvernului a subliniat că responsabilii pentru actuala situație vor fi trași la răspundere.

„În afară de aspectele care ţin de poziţionări politice, atunci când ai o situaţie de urgenţă, cum este cea pe care o avem în judeţul Prahova, în principal, prima obligaţie a tuturor celor responsabili este să rezolve problemele şi înţeleg că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, mai repede de luni, locuitorii care sunt afectaţi, inclusiv companiile care lucrează în zonă, să poată beneficia de apă”, a spus premierul Ilie Bolojan, întrebat despre situaţia din cele județe, potrivit News.ro.

„Cei responsabili trebuie să răspundă pentru aceste lucruri şi asta se va întâmpla în zilele următoare”

Potrivit premierului, responsabili pentru astfel de evenimente vor fi trași la răspundere.

„Având în vedere că aceste lucruri arată şi defecţiuni de sistem, ceea ce trebuie să facem, în astfel de situaţii, este să luăm măsuri pentru ca să nu mai ajungem în astfel de situaţii, iar cei care sunt responsabili de astfel de evenimente trebuie să răspundă pentru aceste lucruri şi asta se va întâmpla în zilele următoare”, a mai precizat şeful Executivului.