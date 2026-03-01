Oana Țoiu anunță resurse suplimentare și planuri de evacuare în contextul escaladării conflictului Israel-Iran

Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, a declarat duminică că autoritățile române au alocat resurse suplimentare atât la Call Center-ul central, cât și la nivelul misiunilor diplomatice din regiune, pentru a sprijini românii blocați în contextul escaladării conflictului dintre Israel și Iran.

„Vom continua să facem asta pe parcursul zilelor următoare”, a spus Țoiu, după ședința Consiliului Afacerilor Externe convocată de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate. Ministrul a subliniat că situația rămâne extrem de tensionată, cu tiruri de rachete continuând atât pe parcursul nopții, cât și pe parcursul zilei.

„Situaţia din Israel şi Iran rămâne extrem de tensionată. Tirurile de rachete continuă la o intensitate crescută. Asta s-a întâmplat atât pe parcursul nopţii cât şi pe parcursul zilei de astăzi. Reiau însă această concluzie care este foarte importantă,” a punctat Oana Ţoiu.

Totuși, Țoiu a precizat: „Cetățenii români sunt în siguranță. Țările din regiune au reușit să își apere spațiul aerian. Toți cetățenii români sunt, din informațiile pe care le avem, la cazare și în siguranță”.

Ministrul a mai explicat că, deși este dificil de anticipat durata și intensitatea ostilităților, România prioritizează siguranța personală a cetățenilor săi și respectă recomandările autorităților locale.

„Recomandarea este prioritizarea siguranței personale și prudență în deplasările terestre spre punctele de trecere ale frontierei”, a declarat Țoiu.

În paralel, autoritățile române pregătesc planuri de evacuare împreună cu Premierul Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan și ministerele implicate.

„Vom prezenta planurile de evacuare ulterior, când spațiul aerian va fi considerat sigur”, a adăugat Toiu. „Așteptarea noastră este să rămână o situație de insecuritate crescută. Nu avem certitudini că acest conflict se va încheia imediat. Miza noastră este să contribuim la dezescaladarea conflictului”.

O pârghie importantă în negocierile viitoare este pachetul de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Iranului, care poate fi folosit atât pentru a crește presiunea, cât și pentru a îndemna la dezescaladare. „Condamnăm ferm atacurile Iranului în regiune și vrem să contribuim, în formatele internaționale, la dezescaladare”, a subliniat Oana Țoiu.

”Este dificil de anticipat durata şi intensitatea ostilităţilor în zilele care urmează, însă cele mai multe dintre statele membre ale Uniunii Europene oglindesc abordarea pe care o avem şi noi în România, prin MAE, aceea de a ţine cont de recomandările ţărilor în care se află cetăţenii noştri. În acest moment, recomandarea este prioritizarea siguraţiei personale şi prudenţă în a alege inclusiv deplasarea pe cale terestră spre punctele de trecere ale frontierei”, a explicat Ţoiu.