Avionul oficial al guvernului israelian, „Wing of Zion”, relocat într-o ţară europeană, din motive de securitate

Israelul şi-a trimis avionul oficial pentru a fi parcat într-o ţară europeană, pe fondul intensificării conflictului regional declanşat după atacurile americano-israeliene soldate cu moartea liderului suprem iranian.

Avionul de stat al Israelului a fost relocat la Berlin din motive de siguranţă, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Potrivit agenţiei Reuters, care citează surse din guvernul german, aeronava oficială a fost trimisă în Germania şi parcată pe aeroportul din capitala federală.

Decizia vine după ce atacurile coordonate ale Statelor Unite şi Israelului au dus la uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, eveniment care a aruncat regiunea într-un conflict generalizat.

Presa germană, citând date ale platformei de monitorizare a zborurilor Flightradar24, a relatat că avionul a decolat din Israel sâmbătă, la începutul după-amiezii şi a survolat Marea Mediterană, înainte de a-şi continua traseul către Germania, unde a aterizat în cursul serii.

Surse guvernamentale au precizat că zborul fusese înregistrat în prealabil de autorităţile israeliene şi că la bord s-au aflat exclusiv membri ai echipajului.

Avionul de stat al Israelului, cunoscut sub numele de „Wing of Zion", este un Boeing 767 configurat special pentru deplasările oficiale ale guvernului israelian.