Interviu Cristina Chiriac, candidată la funcția de procuror general, luată la întrebări de CSM cu privire la acuzațiile de favorizarea infractorului în cazul fostului episcop pedofil Cornel Onilă

În cadrul interviului pentru funcția de șef al Parchetului General, Cristina Chiriac a fost întrebată joi de Secția pentru procurori a CSM despre acuzațiile că ar fi ținut la sertar probele care incriminau fostul episcop al Hușilor, Cornel Onilă, condamnat pentru abuz sexual asupra minorilor.

Joi, 12 martie, în timpul interviului susținut la Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași, a fost întrebată despre modul în care a instrumentat dosarul fostului episcop de Huși, Corneliu Bîrlădeanu, cunoscut sub numele de mirean Cornel Onilă.

Vă reamintim că ea a fost propusă pentru funcția de procuror general al României de ministrul Ministrul Justiției, Radu Marinescu, însă trecutul său profesional a devenit subiect de discuție în contextul acestui dosar controversat.

Procurorul CSM Claudiu Sandu i-a solicitat Cristinei Chiriac să clarifice aspectele legate de probele video care îl surprindeau pe episcop în timp ce întreținea relații sexuale cu elevii de la seminar și de decizia sa de a nu disjunge cauza către parchetul competent pentru fapte de abuz sexual.

„Cred că ar trebui să lămurim anumite aspecte care au stârnit îngrijorări publice, și anume că s-au ținut anumite probe la dosar și nu ați disjuns cauza”, i-a cerut procurorul Claudiu Sandu actualei șefe a DNA Iași.

Cristina Chiriac a oferit un răspuns scurt, fără detalii suplimentare: „Decizia a fost conform legii și raportat exclusiv la probatoriul existent în acel dosar”. Întrebată dacă își reproșează ceva, ea a răspuns simplu: „Nu”.

Ce i se reproșează Cristinei Chiriac

Procuroarei Cristina Chiriac i se reproșează modul în care a instrumentat, în 2017, ancheta împotriva lui Cornel Onilă, fost episcop de Huși, cunoscut sub numele de mirean Corneliu Bîrlădeanu.

Dosarul, inițial înregistrat ca o cauză de șantaj în care episcopul de Huşi acuza un bărbat că îl șantajează cu materiale video, a fost gestionat de Cristina Chiriac, care nu a predat probele video relevante, în care erau surprinse relațiile sexuale abuzive ale episcopului cu elevii de la seminar, și nu a disjuns cauza către parchetul competent pentru fapte de abuz sexual, așa cum prevedea legea.

Această omisiune a fost considerată de critici un impediment în tragerea la răspundere a Cornel Onilă pentru faptele grave săvârșite.

Ulterior, dosarul a fost redeschis, după trei ani, ca urmare a investigației jurnalistice documentate de platforma independentă Să fie lumină, care a scos la iveală detalii suplimentare despre abuzurile episcopului și despre modul în care acestea fuseseră tratate inițial de autorități şi fost episcop de Huși a fost, în cele din urmă, condamnat la 8 ani de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală.

Totodată, împotriva Cristinei Chiriac fusese depusă o plângere de către un fost polițist judiciar din DNA Iași, care o acuza de omisiunea sesizării și de favorizarea infractorului. Această plângere nu a avut însă nicio consecință legală, iar până joi, șefa DNA Iași nu a comentat public acuzațiile care i-au fost aduse în trecut.

Cristina Chiriac participă la concursul pentru postul de procuror general alături de procurorul militar Bogdan Pîrlog, fiind propusă oficial de ministrul Justiției.

În paralel, actualul șef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru funcția de adjunct al procurorului general. Ambele interviuri de joi vor fi analizate de CSM, care va emite un aviz consultativ motivat, înainte ca propunerile să fie înaintate președintelui Nicușor Dan.