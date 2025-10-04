Cristian Diaconescu, dezvăluiri despre Octopus: „Această caracatiță va constitui un zid de protecție pentru statele NATO”

Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a vorbit sâmbătă, 4 octombrie, despre măsurile pe care NATO le pregătește în contextul incursiunilor Rusiei în spațiul aerian al statelor membre. În opinia sa, „soft power-ul nu mai este suficient” și este necesar să se treacă la „hot power”, adică la acțiuni mai hotărâte de descurajare și apărare.

Diaconescu a dezvăluit astfel proiectul „Octopus”, pe care l-a descris drept o „caracatiță” ce va funcționa ca un zid de protecție pentru statele NATO împotriva dronelor, avioanelor și altor provocări care ar putea încălca suveranitatea statelor membre.

„Deci soft powerul în acest moment este insuficient, trebuie să se treacă la hot power. Vă dau, oarecum în premieră o serie de exemple - se va numi proiectul Octopus. Această «caracatiță» care va însemna un zid de protecție al statelor nord-atlantice împotriva incursiunilor dronelor, avioanelor, diverselor elemente care la un moment dat pot genera probleme de securitate prin încălcarea dreptului internațional”, a precizat consilierul prezidențial”, a explicat Diaconescu, în emisiunea „În fața ta”, de la Digi24.

Întrebat despre modul în care va reacționa România în cazul unei încălcări directe a spațiului său aerian, Cristian Diaconescu a precizat că decizia aparține CSAT și va fi proporțională cu natura amenințării.

Totodată, el a atras atenția că România, având cea mai lungă frontieră cu Ucraina, se află într-o poziție strategică critică, iar incidentele accidentale nu mai pot fi invocate drept justificare de către Federația Rusă.

„În acest moment, Federația Rusă trebuie să știe faptul că și din perspectiva statelor de frontieră, Polonia, Finlanda sunt în proximitatea Rusiei, iar România are cea mai lungă frontieră cu Ucraina, deci aspectul motivațional accidental invocat până acum nu mai reprezintă un argument”, a conchis Diaconescu.