Lovitură pentru Portul Constanța: amendă de 1,6 milioane lei și penalități zilnice

Administrația Porturilor Maritime Constanța a fost sancționată de Consiliul Concurenței, cu o amendă de 1,6 milioane de lei și penalități cominatorii zilnice, după ce nu a pus în aplicare măsurile dispuse în 2025 privind organizarea serviciului de remorcare a navelor în Portul Constanța.

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” Constanța a fost amendată de către Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval (CSDN), pentru că nu a pus în aplicare la timp măsurile impuse în 2025 privind modul în care este organizat serviciul de remorcare a navelor în Portul Constanța.

Pe lângă această amendă, compania riscă și penalități zilnice de 12.546 lei, care se aplică până când toate măsurile cerute vor fi implementate complet. Aceste sume cresc în fiecare zi de întârziere.

Concret, în 2025, autoritatea de supraveghere a stabilit că modul în care este organizat serviciul de remorcare în port nu respectă pe deplin regulile europene privind transparența și concurența. Cu alte cuvinte, regulile după care sunt alese și autorizate firmele care trag navele în port trebuiau făcute mai clare și mai echitabile.

CSDN a cerut atunci Administrației Porturilor să refacă aceste reguli astfel încât toți operatorii interesați să aibă șanse egale, iar procedurile să fie transparente și ușor de verificat.

Potrivit deciziei din 2025, Administrația Porturilor Maritime Constanța trebuia să stabilească în termen de 60 de zile reguli clare pentru firmele care oferă servicii de remorcare, să definească criterii obiective după care acestea pot fi acceptate sau respinse și să se asigure că toate procedurile respectă legislația europeană.

De asemenea, instituția trebuia să facă un plan concret de implementare și să informeze periodic autoritatea de control despre progresele realizate.

Potrivit CSDN, aceste măsuri nu au fost implementate complet sau la timp, motiv pentru care a fost aplicată sancțiunea de peste 1,59 milioane lei. În plus, pentru fiecare zi de întârziere în continuare, se adaugă penalități suplimentare.

Autoritatea subliniază că astfel de decizii sunt obligatorii, iar nerespectarea lor reprezintă o încălcare a regulilor și poate duce la sancțiuni financiare suplimentare.

Decizia de sancționare va fi publicată oficial după ce vor fi eliminate informațiile considerate confidențiale. Până atunci, penalitățile zilnice continuă să se acumuleze până la implementarea completă a măsurilor cerute.