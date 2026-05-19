search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Lovitură pentru Portul Constanța: amendă de 1,6 milioane lei și penalități zilnice

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Administrația Porturilor Maritime Constanța a fost sancționată de Consiliul Concurenței, cu o amendă de 1,6 milioane de lei și penalități cominatorii zilnice, după ce nu a pus în aplicare măsurile dispuse în 2025 privind organizarea serviciului de remorcare a navelor în Portul Constanța.

Navă acostată în Portul Constanța
Administrația Porturi Maritime Constanța, amendată cu 1,6 milioane de lei. Foto arhivă

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” Constanța a fost amendată de către Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval (CSDN), pentru că nu a pus în aplicare la timp măsurile impuse în 2025 privind modul în care este organizat serviciul de remorcare a navelor în Portul Constanța.

Pe lângă această amendă, compania riscă și penalități zilnice de 12.546 lei, care se aplică până când toate măsurile cerute vor fi implementate complet. Aceste sume cresc în fiecare zi de întârziere.

Concret, în 2025, autoritatea de supraveghere a stabilit că modul în care este organizat serviciul de remorcare în port nu respectă pe deplin regulile europene privind transparența și concurența. Cu alte cuvinte, regulile după care sunt alese și autorizate firmele care trag navele în port trebuiau făcute mai clare și mai echitabile.

CSDN a cerut atunci Administrației Porturilor să refacă aceste reguli astfel încât toți operatorii interesați să aibă șanse egale, iar procedurile să fie transparente și ușor de verificat.

Potrivit deciziei din 2025, Administrația Porturilor Maritime Constanța trebuia să stabilească în termen de 60 de zile reguli clare pentru firmele care oferă servicii de remorcare, să definească criterii obiective după care acestea pot fi acceptate sau respinse și să se asigure că toate procedurile respectă legislația europeană.

De asemenea, instituția trebuia să facă un plan concret de implementare și să informeze periodic autoritatea de control despre progresele realizate.

Potrivit CSDN, aceste măsuri nu au fost implementate complet sau la timp, motiv pentru care a fost aplicată sancțiunea de peste 1,59 milioane lei. În plus, pentru fiecare zi de întârziere în continuare, se adaugă penalități suplimentare.

Autoritatea subliniază că astfel de decizii sunt obligatorii, iar nerespectarea lor reprezintă o încălcare a regulilor și poate duce la sancțiuni financiare suplimentare.

Decizia de sancționare va fi publicată oficial după ce vor fi eliminate informațiile considerate confidențiale. Până atunci, penalitățile zilnice continuă să se acumuleze până la implementarea completă a măsurilor cerute.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
digi24.ro
image
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025
stirileprotv.ro
image
DEZASTRU în iulie! Isărescu anunță inflație-RECORD: Cu cât vor crește prețurile
gandul.ro
image
Isărescu desființează ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert”
mediafax.ro
image
Pleacă MM Stoica după ce Gigi Becali a pus antrenor român la FCSB? Managerul roș-albaștrilor a rupt tăcerea: „Eu ce să le fac?”
fanatik.ro
image
Emil Gânj, condamnat pe viață. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
libertatea.ro
image
Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR un act politic inutil care va înrăutăți lucrurile
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
digisport.ro
image
Țușpaisul, o veche mâncare românească foarte sănătoasă, care aduna la masă germanii, maghiarii și românii
click.ro
image
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Joacă inconștientă printre tinerii din Galați. Surprinși când aleargă și sar de pe un bloc turn pe altul
observatornews.ro
image
Cum am ajuns să fac plajă alături de caprele din Grecia. Cât m-a costat sejurul de 9 zile în Samothraki
cancan.ro
image
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Bulgaria include Eurovision 2027 în bugetul țării după succesul uriaș al Darei. Cât au cheltuit alte state pentru concurs
playtech.ro
image
Cine e milionarul din România care a coborât pe gazon să sărbătorească titlul cu jucătorii Universității Craiova: ”Mândru că sunt oltean”
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Milionarii români care își duc copiii la școală cu mijloacele de transport în comun. Au o avere impresionantă
digisport.ro
image
Brigitte Pastramă, pe covorul roșu de la Cannes. De ce a lăcrimat fosta soție a lui Ilie Năstase la filmul lui Cristian Mungiu
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!
romaniatv.net
image
Rusia anunță trei zile de exerciții nucleare alături de Belarus! Zeci de mii de soldați mobilizați
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Cele două momente-cheie ale vieții în care oamenii îmbătrânesc brusc, arată cercetările
actualitate.net
image
Francisca pregătește petrecerea de nuntă și botez. Când va avea loc dublul eveniment
click.ro
image
Greșeala fatală a celor cinci italieni experți în scufundări, morți în Maldive. Ce s-a întâmplat în adâncul oceanului
click.ro
image
Cum l-a cunoscut Emilia Ghinescu pe iubitul tinerel: „Nu m-am gândit nicio clipă că îmi va scrie”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tom Cruise, Pamela Anderson foto Profimedia jpg
Tom Cruise și Pamela Anderson, noul cuplu de la Hollywood? Blodina recunoaște că „fac loc iubirii în viața mea”
clickpentrufemei.ro
Batalla de Puebla, 5 5 1862 (1870) png
Bătălia de la Puebla, victoria care i-a năruit visul lui Napoleon al-III-lea de a avea un Imperiu Francez în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rareș Cojoc spune adevărul: a înșelat-o sau nu pe Andreea Popescu, fosta sa soție? „Știe foarte bine aceste lucruri”
image
Francisca pregătește petrecerea de nuntă și botez. Când va avea loc dublul eveniment

OK! Magazine

image
Libidinoșeniile prințului repudiat continuă s-apară: cât de neobrăzat a fost cu o stewardesă, și-a desfăcut șlițul...

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise și Pamela Anderson, noul cuplu de la Hollywood? Blodina recunoaște că „fac loc iubirii în viața mea”

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?