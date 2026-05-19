search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mugur Isărescu: Un premier tehnocrat nu este neapărat soluția pentru România. „Trebuie să ai credibilitate. Altfel vorbești în gol, în deșert”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Desemnarea unui premier tehnocrat nu reprezintă neapărat soluția potrivită pentru România, a declarat marți guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu. Acesta a subliniat că o astfel de funcție presupune experiență, credibilitate și o bună cunoaștere a mecanismelor guvernamentale și a clasei politice.

Un premier tehnocrat nu reprezintă neapărat soluția potrivită. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Un premier tehnocrat nu reprezintă neapărat soluția potrivită. FOTO: Inquam Photos/George Călin

Întrebat dacă un premier tehnocrat ar putea reprezenta o variantă viabilă pentru țara noastră, Isărescu a explicat că experiența sa din perioada în care a condus Executivul s-a desfășurat în condiții complet diferite față de contextul actual.

„Nu neapărat. Eu am fost premier tehnocrat, însă lumea uită că atunci erau alte condiţii. Până în anul când am ajuns premier, am participat la aproape toate şedinţele de guvern, că nu erau bani şi toată lumea se uita la Banca Naţională. Decât să vină pe aici, mă duceam eu la Guvern. Deci am cunoscut absolut toată clasa politică şi de stânga, şi de dreapta, şi de centru. Îi cunoşteam. Al doilea lucru: am negociat alături de ei acordurile cu Fondul Monetar Internaţional. Deci nu mi-a fost chiar greu să intru în temă”, a afirmat guvernatorul BNR, marți, într-o conferință de presă.

Acesta a explicat că relațiile deja consolidate cu membrii clasei politice și experiența negocierilor cu Fondul Monetar Internațional i-au permis să preia mandatul fără dificultăți majore, însă avertizează că situația ar fi diferită pentru un tehnocrat venit din afara sistemului.

„Nu ştiu cât de uşor i-ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid şi mai ales să-i influenţeze pe toţi membrii Guvernului. Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunoşti, să te cunoască. Altfel vorbeşti în gol, în deşert”, a spus Isărescu.

Isărescu: „Număram ca un deţinut câte zile mai am până când plec de la Palatul Victoria”

Guvernatorul BNR a rememorat și dificultățile întâmpinate în perioada în care a fost prim-ministru, descriind funcția drept una „extrem de solicitantă”.

„Număram ca un deţinut câte zile mai am până când plec de la Palatul Victoria. Şi la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă de atunci «Unde credeţi că e mai greu, ca guvernator sau ca premier? » Şi ce să-i răspund? Ca premier îţi trebuie să ai ochi nu numai în faţă şi în stânga, în dreapta şi mai ales ochii în spate, să vezi cine te înjunghie pe la spate sau cel puţin să poţi să te fereşti. Mult mai greu să fii premier. E un job extrem de solicitant”, a declarat acesta.

Referitor la efectele unei eventuale prelungiri a instabilității politice, Mugur Isărescu a evitat să facă prognoze, însă a avertizat că întârzierea formării unui nou guvern nu ar fi benefică pentru România.

„Nu va fi bine dacă formarea noului guvern se va prelungi foarte mult. Ceea ce pot să mărturisesc acum în faţa dumneavoastră şi a opiniei publice, că noi încercăm să ne facem datoria aici”, a transmis guvernatorul BNR.

Rețeta ieșirii din criză după avertismentul lui Isărescu

România se apropie de o limită a modelului economic bazat pe consum finanțat prin deficite, avertizează analistul Adrian Negrescu, care susține că soluția pentru stabilitate vine din investiții masive în infrastructură, absorbția fondurilor europene, digitalizarea administrației fiscale și reducerea risipei bugetare. Afirmația analistului survine celei a guvernatorului BNR Mugur Isărescu, potrivit căruia economia are nevoie de un model de creștere bazat mai mult pe investiții decât pe consum, într-un context în care inflația, deficitele și presiunile externe obligă la ajustări dureroase, dar necesare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
digi24.ro
image
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025
stirileprotv.ro
image
DEZASTRU în iulie! Isărescu anunță inflație-RECORD: Cu cât vor crește prețurile
gandul.ro
image
Isărescu desființează ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert”
mediafax.ro
image
Pleacă MM Stoica după ce Gigi Becali a pus antrenor român la FCSB? Managerul roș-albaștrilor a rupt tăcerea: „Eu ce să le fac?”
fanatik.ro
image
Emil Gânj, condamnat pe viață. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
libertatea.ro
image
Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR un act politic inutil care va înrăutăți lucrurile
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
digisport.ro
image
Țușpaisul, o veche mâncare românească foarte sănătoasă, care aduna la masă germanii, maghiarii și românii
click.ro
image
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Joacă inconștientă printre tinerii din Galați. Surprinși când aleargă și sar de pe un bloc turn pe altul
observatornews.ro
image
Cum am ajuns să fac plajă alături de caprele din Grecia. Cât m-a costat sejurul de 9 zile în Samothraki
cancan.ro
image
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Bulgaria include Eurovision 2027 în bugetul țării după succesul uriaș al Darei. Cât au cheltuit alte state pentru concurs
playtech.ro
image
Cine e milionarul din România care a coborât pe gazon să sărbătorească titlul cu jucătorii Universității Craiova: ”Mândru că sunt oltean”
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Milionarii români care își duc copiii la școală cu mijloacele de transport în comun. Au o avere impresionantă
digisport.ro
image
Brigitte Pastramă, pe covorul roșu de la Cannes. De ce a lăcrimat fosta soție a lui Ilie Năstase la filmul lui Cristian Mungiu
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!
romaniatv.net
image
Rusia anunță trei zile de exerciții nucleare alături de Belarus! Zeci de mii de soldați mobilizați
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Cele două momente-cheie ale vieții în care oamenii îmbătrânesc brusc, arată cercetările
actualitate.net
image
Francisca pregătește petrecerea de nuntă și botez. Când va avea loc dublul eveniment
click.ro
image
Greșeala fatală a celor cinci italieni experți în scufundări, morți în Maldive. Ce s-a întâmplat în adâncul oceanului
click.ro
image
Cum l-a cunoscut Emilia Ghinescu pe iubitul tinerel: „Nu m-am gândit nicio clipă că îmi va scrie”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tom Cruise, Pamela Anderson foto Profimedia jpg
Tom Cruise și Pamela Anderson, noul cuplu de la Hollywood? Blodina recunoaște că „fac loc iubirii în viața mea”
clickpentrufemei.ro
Batalla de Puebla, 5 5 1862 (1870) png
Bătălia de la Puebla, victoria care i-a năruit visul lui Napoleon al-III-lea de a avea un Imperiu Francez în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rareș Cojoc spune adevărul: a înșelat-o sau nu pe Andreea Popescu, fosta sa soție? „Știe foarte bine aceste lucruri”
image
Francisca pregătește petrecerea de nuntă și botez. Când va avea loc dublul eveniment

OK! Magazine

image
Libidinoșeniile prințului repudiat continuă s-apară: cât de neobrăzat a fost cu o stewardesă, și-a desfăcut șlițul...

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise și Pamela Anderson, noul cuplu de la Hollywood? Blodina recunoaște că „fac loc iubirii în viața mea”

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?