Mugur Isărescu: Un premier tehnocrat nu este neapărat soluția pentru România. „Trebuie să ai credibilitate. Altfel vorbești în gol, în deșert”

Desemnarea unui premier tehnocrat nu reprezintă neapărat soluția potrivită pentru România, a declarat marți guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu. Acesta a subliniat că o astfel de funcție presupune experiență, credibilitate și o bună cunoaștere a mecanismelor guvernamentale și a clasei politice.

Întrebat dacă un premier tehnocrat ar putea reprezenta o variantă viabilă pentru țara noastră, Isărescu a explicat că experiența sa din perioada în care a condus Executivul s-a desfășurat în condiții complet diferite față de contextul actual.

„Nu neapărat. Eu am fost premier tehnocrat, însă lumea uită că atunci erau alte condiţii. Până în anul când am ajuns premier, am participat la aproape toate şedinţele de guvern, că nu erau bani şi toată lumea se uita la Banca Naţională. Decât să vină pe aici, mă duceam eu la Guvern. Deci am cunoscut absolut toată clasa politică şi de stânga, şi de dreapta, şi de centru. Îi cunoşteam. Al doilea lucru: am negociat alături de ei acordurile cu Fondul Monetar Internaţional. Deci nu mi-a fost chiar greu să intru în temă”, a afirmat guvernatorul BNR, marți, într-o conferință de presă.

Acesta a explicat că relațiile deja consolidate cu membrii clasei politice și experiența negocierilor cu Fondul Monetar Internațional i-au permis să preia mandatul fără dificultăți majore, însă avertizează că situația ar fi diferită pentru un tehnocrat venit din afara sistemului.

„Nu ştiu cât de uşor i-ar fi unui tehnocrat, mai ales venit din exterior, să intre în probleme rapid şi mai ales să-i influenţeze pe toţi membrii Guvernului. Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunoşti, să te cunoască. Altfel vorbeşti în gol, în deşert”, a spus Isărescu.

Isărescu: „Număram ca un deţinut câte zile mai am până când plec de la Palatul Victoria”

Guvernatorul BNR a rememorat și dificultățile întâmpinate în perioada în care a fost prim-ministru, descriind funcția drept una „extrem de solicitantă”.

„Număram ca un deţinut câte zile mai am până când plec de la Palatul Victoria. Şi la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă de atunci «Unde credeţi că e mai greu, ca guvernator sau ca premier? » Şi ce să-i răspund? Ca premier îţi trebuie să ai ochi nu numai în faţă şi în stânga, în dreapta şi mai ales ochii în spate, să vezi cine te înjunghie pe la spate sau cel puţin să poţi să te fereşti. Mult mai greu să fii premier. E un job extrem de solicitant”, a declarat acesta.

Referitor la efectele unei eventuale prelungiri a instabilității politice, Mugur Isărescu a evitat să facă prognoze, însă a avertizat că întârzierea formării unui nou guvern nu ar fi benefică pentru România.

„Nu va fi bine dacă formarea noului guvern se va prelungi foarte mult. Ceea ce pot să mărturisesc acum în faţa dumneavoastră şi a opiniei publice, că noi încercăm să ne facem datoria aici”, a transmis guvernatorul BNR.

Rețeta ieșirii din criză după avertismentul lui Isărescu

România se apropie de o limită a modelului economic bazat pe consum finanțat prin deficite, avertizează analistul Adrian Negrescu, care susține că soluția pentru stabilitate vine din investiții masive în infrastructură, absorbția fondurilor europene, digitalizarea administrației fiscale și reducerea risipei bugetare. Afirmația analistului survine celei a guvernatorului BNR Mugur Isărescu, potrivit căruia economia are nevoie de un model de creștere bazat mai mult pe investiții decât pe consum, într-un context în care inflația, deficitele și presiunile externe obligă la ajustări dureroase, dar necesare.