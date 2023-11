Copiii războiului: peste 20.000 de elevi ucraineni învață în România. „Un băiat îmi tot zicea «Refugiata», dar s-a potolit”

De la începutul războiului din Ucraina, pe 24 februarie 2022, numeroși elevi ucraineni au venit cu mamele lor în România. Mulți dintre ei au rămas și studiază în școli din țara noastră. Deși spun că le este greu pentru că e multă materie, iar manualele sunt „cam aglomerate”, copiii se străduiesc din răsputeri.

Conform datelor furnizate de Ministerul Educației pentru „Adevărul”, la ora actuală în România sunt 7.793 preșcolari și 20.077 de elevi ucraineni. Cei mai mulți elevi ucraineni care învață în România – 11.347 - sunt în învățământul secundar. Dintre aceștia, 7.518 sunt audienți, iar 3.829 înscriși.

Elevii din Ucraina care au statut de audienți în instituțiile de învățământ românesc sunt trecuți în cataloage provizorii, până la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor diferențe, potrivit unei ordonanțe de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, publicată în Monitorul Oficial în 2022.

Galyna este din Odesa, a împlinit 14 ani la începutul lunii septembrie și a venit cu mama sa la Pitești pe 19 martie 2022, la câteva săptămâni după ce în Ucraina a izbucnit războiul. Tatăl său, care lucrează ca electrician în portul Odesa, nu a putut pleca. Tatăl său este român, iar Galyna a învățat româna de mică.

„Cel mai greu a fost drumul până la Pitești. Am făcut aproape 20 de ore... După ce am trecut de Brăila, mașina în care eram a rămas în pană și a durat peste o oră până ce s-a reparat. Tot drumul nu am putut să dorm niciun pic cu mama, ne-a trebuit niște zile să ne revenim”, povestește Galyna.

La Pitești, Galyna s-a înscris la o școală aflată aproape de centrul orașului și a avut nevoie de aproape două luni ca să i se echivaleze studiile.

„Sunt în clasa a VII-a aici, îmi plac mult colegii, am trei prietene foarte ok. Legat de școală, e foarte multă materie, manualele sunt cam aglomerate, asta nu prea îmi place... La câteva săptămâni după ce am început să merg aici la școală, un băiat de la o clasă vecină îmi tot zicea «Refugiata». Nu m-am simțit prea bine să aud așa, dar până la urmă s-a potolit după ce l-a certat o profesoară de la el de la clasă. Oamenii sunt în general de treabă la Pitești, unii dintre ei mi se par cam agitați ca fire, dar poate așa e aici în zonă”, adaugă Galyna, care are un păr blond lung și zâmbește aproape după fiecare replică.

Conform informațiilor statistice furnizate pentru „Adevărul” de Ministerul Educației, cei mai mulți elevi și preșcolari ucraineni sunt înscriși în București (21.145), Constanța (2.739) și Timiș (714).

Cinci frați ucraineni abandonați de tatăl lor

În iulie 2022, Ministerul Familiei Tineretului și Egalității de Șanse, prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în parteneriat cu UNICEF, a lansat platforma Primero, pentru a identifica, înregistra și monitoriza rapid copiii care sosesc din Ucraina în contextul războiului, în timp ce aceștia se află în mișcare, tranzitând România, sau în timpul șederii lor temporare.

După cum au precizat reprezentanții Autoritatății Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție pentru „Adevărul”, până la jumătatea lunii octombrie, pe platforma Primero erau înregistrați 33.297 minori ucraineni.

Cel mai delicat caz de abuz emoțional înregistrat pe platforma Primero a fost în județul Botoșani. În ianuarie 2023, un angajat al DGASPC Botoșani a mers la un ONG din municipiul Dorohoi unde erau găzduiți cinci frați ucraineni și mama lor, ce veniseră în România la scurt timp după începerea războiului. Cei cinci frați fuseseră abandonați de tatăl lor.

„Pe parcursul intervievării acestora și în urma discuției purtate cu mama lor s-a constatat că suspiciunea de risc-abuz emoțional, a survenit din cauza războiului din Ucraina, având în vedere că tatăl lor i-a părăsit, iar un frate mai mare a rămas să lupte în război. Cei cinci copii au beneficiat până în martie 2023 de toate serviciile oferite de ONG-ul din Dorohoi, fiind sprijiniți ulterior de o altă fundație, după care au închiriat un apartament în județul Suceava. În august 2023, cei cinci copii și mama lor s-au întors în Ucraina”, a declarat pentru ”Adevărul” Doina Nacu-Manole, director executiv DGASPC Botoșani.

* Material realizat cu sprijinul unei burse din cadrul proiectului „Înțelege ca să ajuți. Perspectiva refugiaților ucraineni în media” derulat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate România și Moldova