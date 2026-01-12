Sindicatul Europol acuză dezastrul de la Brigada Rutieră București: „Fișetele sprijinite cu bolovani pot cădea oricând peste colegii noștri”

Sindicatul Europol reclamă, luni, 12 ianuarie, că la Brigada Rutieră București, mai multe dulapuri şi fişete sunt depozitate pe scări şi holuri, fiind stabilizate cu bolovani, cărămizi sau bucăţi de lemn.

„Rugăm șoferii care se prezintă la Brigada Rutieră București pentru examenul de redobândire sau pentru diminuarea perioadei de suspendare a permisului de conducere să se prezinte cu căști de protecție pe cap.

Sunt acceptate căști de protecție din construcții, căști moto sau orice alt tip de cască care poate asigura protecția în timp ce așteaptă pe holurile unității de poliție”, transmite Sindicatul Europol.

Sindicatul transmite că imaginea atașată „nu este dintr-un șantier, ci dintr-o clădire funcțională a Brigăzii Rutiere.”

Aceştia explică faptul că Poliţia Capitalei nu a mai plătit chiria pentru un spaţiu în care poliţiştii rutieri îşi depozitau motocicletele de serviciu, fişetele şi unde se schimbau de uniformă, astfel că au fost evacuaţi.

→ Imaginea 1/2: FOTO: Sindicatul Europol

„Știți voi, atunci când s-au vopsit bordurile și s-au montat zeci de monitoare pentru ca presa să vadă ce «dotări» de ultimă generație are Poliția Română.

Ei bine, în acest moment vorbim despre o adevărată bombă cu ceas. Zecile de fișete sprijinite cu bolovani, cărămizi și resturi de lemn pot cădea oricând peste unul dintre colegii noștri sau peste cetățenii care sunt nevoiți să ajungă în clădire.

Mai mult, în contextul unui incendiu, cǎile de acces şi holurle sunt obstrucționate şi repezintǎun risc major. Suntem convinși că, dacă inspectorii ISU ar vedea astfel de imagini la o firmă privată, am vorbi despre amenzi de zeci de mii de lei”, precizează sindicatul.