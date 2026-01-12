search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Enigma rusească din Cipru: un diplomat mort și un oligarh dispărut. Incidentele au loc într-o perioadă turbulentă pentru relațiile dintre cele două țări

0
0
Publicat:

Autoritățile din Cipru investighează două incidente separate, dar neobișnuite, care au atras atenția internațională: moartea unui oficial rus de rang înalt în incinta Ambasadei Rusiei din Nicosia și dispariția unui om de afaceri rus influent din zona Limassol.

Ambasada Rusiei în Cipru/FOTO:X
Ambasada Rusiei în Cipru/FOTO:X

Un diplomat rus a fost găsit mort în complexul ambasadei ruse, la o zi după ce Vladislav Baumgertner, fost director general al gigantului rus de îngrășăminte Uralkali, a fost dat dispărut din locuința sa situată în apropierea unei baze aeriene britanice importante.

Cele două cazuri au avut loc într-un moment de tensiuni sporite între Cipru și Rusia, scrie The Sun..

Moartea diplomatului rus

Potrivit unor informații preliminare, decesul diplomatului ar fi fost cauzat de sinucidere, însă circumstanțele exacte rămân neclare. O autopsie neoficială ar indica spânzurarea ca posibilă cauză a morții.

Autoritățile cipriote nu au avut acces la incinta ambasadei pentru a desfășura propriile investigații, întrucât Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice prevede că statul gazdă poate intra pe teritoriul unei misiuni diplomatice doar cu acordul acesteia.

De asemenea, potrivit presei locale, autoritățile ar fi fost informate despre deces la câteva zile după producerea acestuia. Se relatează că o scrisoare de adio ar fi fost găsită la fața locului, însă documentul nu a fost predat poliției cipriote.

O autopsie oficială este așteptată să aibă loc în perioada următoare, iar întârzierea notificării, refuzul accesului la locul incidentului și lipsa unor probe cheie au alimentat semne de întrebare.

Dispariția lui Vladislav Baumgertner

Vladislav Baumgertner, fost director general al gigantului rus de îngrășăminte Uralkali/FOTO:X
Vladislav Baumgertner, fost director general al gigantului rus de îngrășăminte Uralkali/FOTO:X

Cu o zi înainte de descoperirea decesului diplomatului, Vladislav Baumgertner a fost dat dispărut din reședința sa de lux din Limassol. Potrivit poliției, acesta a fost văzut ultima dată părăsindu-și locuința îmbrăcat în haine de culoare neagră. Dispariția a fost semnalată de un angajat, după ce omul de afaceri nu a mai răspuns la apeluri telefonice.

Ultimul semnal al telefonului său a fost localizat într-o zonă de coastă abruptă și izolată, în apropiere de Pissouri, între Limassol și Paphos. O amplă operațiune de căutare, la care au participat poliția, echipe de protecție civilă, voluntari, elicoptere și drone, a fost temporar suspendată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Autoritățile spun că nu există, în acest stadiu, dovezi clare care să lege dispariția lui Baumgertner de moartea diplomatului rus.

Un personaj controversat

Baumgertner a fost una dintre figurile-cheie ale industriei ruse a îngrășămintelor, conducând Uralkali și compania belaruso-rusă Belarusian Potash Company. În 2013, el a fost arestat în Belarus în urma unui conflict corporativ și politic care a degenerat într-o criză diplomatică între Minsk și Moscova, soluționată, potrivit relatărilor, prin intervenția directă a președintelui rus Vladimir Putin.

Deși ulterior a fost eliberat și a revenit în mediul de afaceri, episodul i-ar fi lăsat numeroși adversari influenți. Din jurul anului 2017, Baumgertner locuia în Cipru.

Până în prezent, nu există o confirmare oficială privind soarta sa.

Context politic tensionat

Incidentele au loc într-un context politic delicat pentru Cipru. Autoritățile de la Nicosia susțin că țara este ținta unui atac „hibrid”, după apariția online a unei înregistrări video care ar sugera practici de corupție la nivel guvernamental.

Cipru a preluat recent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. În această săptămână, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat în vizită oficială la Nicosia, unde a discutat cu omologul său cipriot, Nikos Christodoulides, despre sprijinul pentru Ucraina și eforturile internaționale de pace.

Zelenski a mulțumit Ciprului pentru sprijinul umanitar acordat Ucrainei în contextul războiului declanșat de Rusia.

