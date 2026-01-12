search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Teroare în estul Indiei. Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane în nouă zile. „Este o situație fără precedent”

Publicat:

Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane în nouă zile în estul Indiei, declanșând o operațiune de căutare masivă pentru a-l captura și a proteja localnicii.

Sursă video: bhaskarenglis

Un elefant sălbatic a provocat teroare în statul Jharkhand, din estul Indiei, ucigând cel puțin 20 de persoane între 1 și 9 ianuarie. Animalul, un mascul tânăr și agil, nu a fost deocamdată capturat, iar autoritățile au declarat întreaga zonă forestieră Chaibasa și Kolhan din districtul West Singhbhum în stare de alertă maximă.

Este vorba despre două regiuni găzduiesc una dintre cele mai mari păduri de sal din Asia și sunt cunoscute de ani de zile pentru incidentele între oameni și elefanți, generate de reducerea pădurilor, fragmentarea habitatului și apropierea comunităților de coridoarele tradiționale ale animalelor.

Ofițerul forestier divizionar Kuldeep Meena a descris situația drept „fără precedent”.

„Este o situație fără precedent. Este pentru prima dată când un astfel de tipar de decese este asociat cu un singur elefant mascul din regiune”, a declarat el.

Atacurile au avut loc în mare parte pe timp de noapte, când localnicii păzeau orezul depozitat în câmpuri și hambare, o practică obișnuită în India rurală. Printre victime se numără Mangal Singh Hembram, de 34 de ani, care a fost atacat aproape de casa sa din satul Bodijari, Urdub Bahoda, de 62 de ani, care își păzea câmpul în satul Birsingh Hatu, și Vishnu Sundi, de 42 de ani, călcat de elefant în timp ce dormea în fața casei sale.

Cea mai tragică întâmplare a avut loc pe 5 ianuarie, când Kundra Bahoda și cei doi copii ai săi, de șase ani și de opt ani, au fost uciși, în timp ce soția lui și fiica mai mică au reușit să scape, deși fiica a fost rănită, potrivit BBC.

Pentru a captura elefantul și a proteja comunitățile locale, autoritățile au declanșat o operațiune de căutare masivă, la care participă peste 100 de angajați ai serviciului forestier, care încearcă să captureze animalul și să-l readucă în sălbăticie.

Oficialii au folosit alerte tradiționale cu tobe pentru a avertiza oamenii și le-au recomandat să nu iasă noaptea sau să doarmă în aer liber.

Kuldeep Meena a explicat faptul că elefantul s-ar afla în perioada de împerechere, când masculii manifestă un comportament agresiv din cauza nivelului ridicat de testosteron, un fenomen care, de regulă, dispare după 15-20 de zile. De asemenea, se consideră că animalul s-ar fi rătăcit de turma sa, ceea ce face urgentă localizarea sa și readucerea în sălbăticie.

Magistratul districtual Chandan Kumar a declarat că printre victime se află și un lucrător forestier și a anunțat că familiile celor decedați vor primi compensații bănești.

În timp ce autoritățile forestiere depun eforturi pentru capturarea elefantului, întreaga regiune rămâne în stare de alertă, iar comunitățile locale trăiesc cu teama unor noi atacuri.

